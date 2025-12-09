Los conciertos de La Mina, en Conil, vuelven este verano 2026

La Mina, el espacio destinado a la promoción de la música y la cultura en Conil que abrió sus puertas en el verano de 2025, ha anunciado la programación para el próximo estío 2026 con nombres que no dejarán indiferente al público patrio y foráneo.

Así los directos de Rosario (7 de agosto), La Plazuela (8 de agosto), El Kanka (14 de agosto), Ojete Calor(15 de agosto), Los Morancos (21 de agosto) y Miguel Campello (22 de agosto) se erigen como la nueva apuesta de este ciclo ubicado en la que fue la finca minera de azufre más importante de Europa.

En este enclave, radicado en la salida 26 de la Autovía A-48, que ahora se erige como epicentro cultural, la pequeña de los hermanos Flores pondrá en pie su espectáculo Universo de Ley, un show que resume más de tres décadas de carrera musical y en la que interpretará todos sus grandes éxitos en un homenaje a sus inicios. Por su parte, los granadinos de La Plazuela llegarán a Conil para reivindicar la cultura andaluza con una propuesta musical donde caben el flamenco, la música electrónica y el funk.

El 14 de agosto será el turno de El Kanka con la presentación del directo de La Calma, su último trabajo de estudio en el que mezcla rumba, bolero, pop y esa mirada única con la que el artista convierte lo cotidiano en arte. Los creadores del subnorpop, Ojete Calor, aterrizarán en La Mina el 15 de agosto con unfascinante espectáculo en el que conmemoran 20 años de éxitos con canciones como Mocatriz, Agapimú, La Más Guapa o Tonta Gilipó.

El contrapunto humorístico estará a cargo de Los Morancos que el próximo 21 de agosto presentarán Bota Antonia, un espectáculo donde la música y el baile de sus nuevas parodias servirán de banda sonora a esta original trama en la que Los Morancos, encarnando nuevos personajes junto a sus personajes de siempre, volverán a conseguir la mayoría absoluta en risas y diversión. Cierra esta tanda de confirmaciones Miguel Campello con un vibrante directo en el que el singular artista traslada al escenario las emocione sy sentimientos de lo más cotidiano convertidos en canciones.

Las entradas estarán disponibles a partir del 10 de diciembre a las 12:00 horas en Ticketmaster.