Concentración de abogados y procuradores mutualistas en Cádiz

Abogados y procuradores de Cádiz se han concentrado este viernes, 20 de febrero, ante la sede del PSOE en la Plaza de San Antonio de la capital gaditana, sumándose a una convocatoria de carácter nacional celebrada simultáneamente en distintas provincias de España para exigir una solución legislativa a la situación de los mutualistas alternativos.

La concentración, que implicó el corte puntual del tráfico, tuvo como objetivo visibilizar la situación de precariedad en la que se encuentran numerosos profesionales adscritos a mutualidades alternativas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Los concentrados exigen la aprobación de la denominada 'Pasarela al RETA 1x1', una medida que permitiría el reconocimiento íntegro del tiempo cotizado y de las aportaciones realizadas durante décadas de ejercicio profesional.

Según explicaron los portavoces del colectivo, tras más de 34 años cotizando en el sistema mutualista, muchos abogados y procuradores alcanzan la edad de jubilación con prestaciones claramente insuficientes, lo que en numerosos casos les obliga a continuar trabajando para poder mantener unas condiciones de vida dignas.

La movilización se ha celebrado ante la sede del PSOE por ser el partido que actualmente sustenta el Gobierno y el impulsor de la proposición de ley de modificación de la normativa de Seguridad Social relativa a las mutualidades alternativas.

No obstante, el colectivo considera que el texto presentado resulta insuficiente y no responde a sus reivindicaciones. Asimismo, denuncian que, pese a la presentación de enmiendas por parte de distintos grupos parlamentarios y la creación de una comisión, la tramitación parlamentaria se encuentra paralizada.

Los profesionales reclaman que se desbloquee de manera inmediata el procedimiento legislativo y que se apruebe una regulación que respete el principio de 1x1 en tiempo y cotizaciones, garantizando igualdad de trato respecto al resto de trabajadores autónomos.

“No pedimos subvenciones ni privilegios. Pedimos que el tiempo trabajado y las cotizaciones realizadas cuenten como las de cualquier otro profesional”, ha dicho la abogada Carmen Leal durante la lectura del manifiesto.

El colectivo ha anunciado que continuará movilizándose hasta que se adopte una solución legislativa que garantice justicia contributiva y dignidad profesional para los mutualistas.