El concejal de Playas y Turismo de Conil da a conocer su positivo en coronavirus

El concejal de Playas y Turismo del Ayuntamiento de Conil, David Tamayo, ha anunciado en las redes sociales que ha dado positivo en Covid-19. El edil, que se encuentra aislado desde que comenzó a experimentar los síntomas, se ha sometido a una prueba PCR y ha querido compartir la experiencia con sus vecinos, como muestra de la "honestidad y transparencia" con la que afronta su cargo como representante público en el Consistorio conileño.

En un comunicado publicado en su perfil personal en Facebook, Tamayo afirma que "no esperaba que la prueba diera positivo", aunque optó por aislarse desde que comenzó a notarse algo de fiebre. Tras conocer el resultado positivo de la PCR, "he rellenado todos los formularios que permiten hacer a los rastreadores el seguimiento de mis posibles contactos de riesgo, y es más, me he puesto en contacto con esas personas para que se aíslen, ya que así podemos evitar muchos otros contagios".

El concejal manda un mensaje de tranquilidad a sus vecinos y asegura que "si alguna persona que está dentro de mi círculo de familia y amigos está realizando su actividad normal, es porque no he tenido contacto con ellos en el periodo que me dicen los profesionales sanitarios", por lo que pide que "no deis nada más por sentado ni consideréis posible contagiado a alguien cercano a mí que no esté aislado. Nunca me callaría un nombre por evitarle algún inconveniente, porque ante todo cuido de los míos y de mi gente, que en mi actual desempeño es todo Conil".

David Tamayo cree que su positivo "corrobora que el virus está entre nosotros de una forma más presente de lo que a veces nos creemos. Tomo las medidas de seguridad, pero esto me indica que debemos redoblarlas aún más. A veces la cercanía con la gente con la que te encuentras, a la que ves bien y sin problemas, hace que relajes la alerta. Y el virus no se relaja. Debemos actuar con responsabilidad, por los nuestros y por conseguir mantenerlo a raya. Nadie está exento de contagiarse, pero en el momento que se contagia es responsable de frenar lo antes posibles los contagios".

Comunicado de David Tamayo en Facebook:

Estimados/as amigos/as, compañeros/as y conciudadanos/as: Cuando asumí hace ya años mi etapa de servidor público, ejerciendo como concejal en el pueblo que me vio nacer y que amo, asumí también que no es posible realizar ese servicio sin honestidad, a veces incluso por encima de mi bienestar o de mi privacidad personal. Y por ello, aún sabiendo que la ley ampara mi silencio si así optara yo, he considerado necesario, en base a esa honestidad y transparencia, comunicaros que he dado positivo en una prueba de PCR.

No soy asintomático, estoy afectado por la COVID19 con varios de sus síntomas. Pero me encuentro bien, dentro de lo que cabe. En mi casa aislado desde el primer minuto en el que empecé a notarme algo de fiebre. Realmente no esperaba que la prueba diera positivo, pero aún así me aislé. Mi sorpresa fueron los resultados. Pero son incuestionables. He rellenado todos los formularios que permiten hacer a los rastreadores el seguimiento de mis posibles contactos de riesgo, y es más, me he puesto en contacto con esas personas para que se aíslen, ya que así podemos evitar muchos otros contagios. He seguido las instrucciones a pies juntillas e incluso en caso de duda he incluido el nombre, así que por favor, os pido que confiéis en mí, y que si a alguien no he citado es porque según los protocolos está fuera del periodo de contagio o no ha sido con el contacto necesario para que se produzca la transmisión del virus. Si alguna persona que está dentro de mi círculo de familia y amigos está realizando su actividad normal, es porque no he tenido contacto con ellos en el periodo que me dicen los profesionales sanitarios, y por tanto, y dado que estoy manifestando esto con total honestidad, os pido que no deis nada más por sentado ni consideréis posible contagiado a alguien cercano a mí que no esté aislado.

Me conocéis muchos de vosotros, sabéis que nunca me callaría un nombre por evitarle algún inconveniente, porque ante todo cuido de los míos y de mi gente, que en mi actual desempeño es todo Conil. Insisto, desde mi sinceridad, os pido que no saquéis conclusiones que no han sacado los profesionales porque puede haber perjudicados de forma muy injusta. De forma casi inmediata se van a hacer los posibles contactos las pruebas, de hecho algunas ya han empezado. Pero mientras tanto están tomando todas las medidas de seguridad y aislamiento.

Mi contagio me corrobora que el virus está entre nosotros de una forma más presente de lo que a veces no creemos. Tomo las medidas de seguridad, pero esto me indica que debemos redoblarlas aún más. A veces la cercanía con la gente con la que te encuentras, a la que ves bien y sin problemas, hace que relajes la alerta. Y el virus no se relaja. Debemos actuar con responsabilidad, por los nuestros y por conseguir mantenerlo a raya. Nadie está exento de contagiarse, pero en el momento que se contagia es responsable de frenar lo antes posibles los contagios. A mí me lo indicó una toma de temperatura y ello me permitió actuar rápidamente. Pero hay muchos asintomáticos. No bajéis la guardia y sobre todo proteged a los más vulnerables. Con ellos distancia de seguridad y mascarilla siempre, incluso en el entorno familiar más cercano. Lavado de manos continuo. Y atentos a los síntomas.

Más que nunca estoy convencido que lo vamos a vencer. Que en cada uno está la responsabilidad de plantarle cara al virus. Y si nos contagiamos, tenemos la gran oportunidad de pararlo y proteger así a muchas personas.Un abrazo enorme a todos y todas.