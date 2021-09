"Las comisiones son ridículas, no tiene otro nombre. Urge que se revisen"

La mayoría -ni siquiera los clientes habituales- lo saben, así que se alegran de que al menos la manifestación que se ha convocado en Madrid para el próximo miércoles y las reivindicaciones que en estos días se están haciendo oír sirvan para que se conozca la situación que arrastran desde hace años y que -apunta- difícilmente se consentiría en cualquier otro colectivo.

Es sencillo de explicar: "Las comisiones que recibimos son absolutamente ridículas, no tiene otro nombre. Y no se han incrementado en 17 años. Cada demanda que se ha intentado en estos años ha tenido además la misma respuesta, una rotunda negativa".

Así lo explica María Dolores Pina Pérez, responsable de uno de los establecimientos receptores de Lotería -un punto de venta mixto- que comparte con la papelería Sprin que lleva con su marido, Francisco Javier Domínguez, en la avenida Manuel de Falla de San Fernando.

Las comisiones no se han incrementado en casi dos décadas -y cuando lo hicieron fue tan solo un 1%- pero todo lo demás sí que ha subido, claro. Eso, por no hablar de los devastadores efectos que ha tenido la pandemia para los autónomos, que además paralizó las loterías entre marzo y junio de 2020. Lo tiene claro, "no se entiende la situación".

Los porcentajes con los que se maneja el negocio se cifran en céntimos. "La comisión mínima es de un 3,5% y la máxima es de un 6%, mientras que otros países, por ejemplo Portugal, se llevan un 12%. Es incomprensible", afirma. Por eso no se extraña de que, a pesar de que se trate de un sector muy complejo, haya conseguido que, por primera vez, todos vayan a una con esta demanda. "Todos estamos unidos en eso. Urge que se revisen las comisiones porque son ridiculas", apunta.