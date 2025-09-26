Comienzan las obras de mejora del camino de Los Arriates, clave en la conexión entre Chipiona y Costa Ballena

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha los trabajos de mejora del camino de Los Arriates, una vía pecuaria muy transitada que conecta La Laguna con Las Tres Piedras. El delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Chipiona, Tano Guzmán, ha mostrado su satisfacción por el inicio de estas obras, que responden a una demanda histórica de los vecinos debido al deterioro del firme.

Según ha explicado Guzmán, esta actuación ha sido posible gracias a las gestiones realizadas con la Delegación Territorial de Medio Ambiente, que dirige Óscar Curtido. Aunque se trata de un avance importante, el concejal recordó que la petición de asfaltado aún no ha sido aceptada al tratarse de una vía pecuaria, si bien insistió en que se continuará reclamando la desafectación de la misma por su relevancia como conexión entre Chipiona y Costa Ballena.

Las obras serán ejecutadas por la empresa pública TRAGSA, especializada en proyectos de infraestructuras rurales y responsable en su día del Corredor Verde del Litoral Costa Ballena - Chipiona. Los trabajos incluyen el refuerzo del firme, la revisión de canalizaciones de agua, la adecuación de badenes, la mejora de las talanqueras y un desbroce integral que permitirá ampliar la anchura de la vía. Con ello se busca facilitar el tránsito de vehículos y, al mismo tiempo, aumentar la seguridad de peatones y ciclistas.

El delegado de Medio Ambiente subrayó que esta inversión autonómica no solo mejorará la movilidad entre diferentes núcleos, sino que también contribuirá a impulsar la calidad de vida y la actividad económica de la zona. “Con esta intervención, se abre la puerta a futuras mejoras que permitan culminar la transformación de este camino en una vía plenamente adaptada a las necesidades de vecinos y visitantes”, señaló Guzmán.