Comienza la restauración del campanario de uno de los templos más emblemáticos de Vejer

La parroquia de la Iglesia del Divino Salvador ha iniciado las obras de restauración de su campanario, una intervención esperada que permitirá garantizar la conservación y seguridad de uno de los elementos más emblemáticos del templo.

Según avanza la propia Diócesis, este proyecto será posible gracias al esfuerzo compartido entre la propia parroquia y el apoyo institucional recibido. La actuación cuenta con una subvención de 150.000 euros, "una ayuda fundamental para poder acometer esta intervención tan necesaria en el templo". El resto del proyecto será financiado con fondos propios de la parroquia, "reflejo del compromiso de la comunidad con la conservación de su patrimonio".

"Se trata de un esfuerzo económico considerable que nace del compromiso de la comunidad cristiana con el cuidado de su patrimonio y con la responsabilidad de conservarlo en las mejores condiciones posibles", explica la Diócesis.

La intervención contempla diversas actuaciones clave para asegurar la adecuada conservación del campanario. Entre ellas, se realizará la limpieza integral de la torre, así como la sustitución de los elementos estructurales que presenten deterioro, siempre siguiendo los criterios técnicos propios de la restauración patrimonial.

Asimismo, el proyecto incluye la instalación de un sistema de pararrayos que permitirá proteger la torre frente a posibles descargas eléctricas. Del mismo modo, se llevará a cabo la impermeabilización de la cubierta, con el objetivo de evitar filtraciones de agua que puedan comprometer la estabilidad y conservación del conjunto arquitectónico.

Con esta intervención, la parroquia da un paso importante en la protección de un edificio de gran valor histórico, artístico y espiritual para el municipio de Vejer de la Frontera, reafirmando el compromiso de la comunidad con la conservación de su patrimonio religioso y cultural.