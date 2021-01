El 41% del comercio de Cádiz ha igualado o mejorado sus ventas en Navidad respecto a 2019

La campaña de Navidad y Reyes era para el comercio gaditano la última oportunidad de intentar enderezar un año nefasto, producto de la pandemia del coronavirus cuyo descalabro sanitario ha ido seguido de una dura crisis económica.

Luchando contra el respeto de muchos a la hora de salir a la calle, de las restricciones de los horarios impuestas por la administración para evitar la propagación de la pandemia, y la situación económica en la que han quedado muchas familias, asociaciones como Cádiz Centro Comercial pusieron en marcha una serie de programas de atracción al cliente, con el apoyo del Ayuntamiento de Cádiz y la Junta.

Ha sido también una campaña complicada por cuanto por primera vez en años no se contaba con la locomotora que siempre han sido las tiendas de Inditex, especialmente Zara, y el refuerzo de la oferta comercial en Bahía Sur.

Con todo, aún siendo los datos lógicamente peores a los de 2019, el sector valora de forma positiva los resultados de la campaña.

"Para el Cádiz Centro era un reto afrontar una Navidad tan compleja con todas las medidas impuestas por los distintos estamentos para seguir cumpliendo las exigencias marcadas por la COVID19, por ello el objetivo fundamental de esta Navidad ha sido premiar a nuestros clientes por el apoyo dedicado al comercio local. Empezar la Navidad en la semana del Black Friday como ya se había acordado con la Concejalía de comercio del Ayuntamiento de Cádiz y hacerlo de forma coordinada, como hemos podido ver, era otro de nuestros objetivos, prueba de ello el encendido de Alumbrado navideño en la primera Ciudad de España", destaca el presidente de esta entidad, Manuel Queiruga, que resalta como el comercio tradicional ha recuperado a parte de una clientela que le había dejado de lado hace años.

Las cifras que manejan desde la entidad apoyan este balance relativamente optimista que, también, traslada la gravedad de la situación en el sector.

Las cifras de visitantes

Así, respecto a la afluencia de público en las calles del Centro Comercial Abierto, que se analiza desde hace unas campaña mediante un sistema de conteo, se ha reducido hasta la mitad respecto a la Navidad del 2019, consiguiendo atraer a 658.260 visitantes entre el 1 de diciembre de 2020 y el 5 de enero de 2021. La media diaria de visitantes ha sido de 11.602 visitantes en el mes de diciembre y de 25.152 diarios durante los 5 días de enero. El día de mayor afluencia de visitantes fue el 05 de enero donde registramos un total de 34.658 visitantes frente a los 55.376 del año 2019. El éxito de la campaña, para esta entidad, también lo mide el alto número de clientes que se han dado de alta esta navidad en el sistema de fidelización "Club Cádiz Centro", ascendiendo a registrar 1.031 clientes nuevos, que ha supuesto 94.632 puntos obtenidos por los clientes que han comprado en los establecimientos que forman parte de la aplicación. En cuanto al funcionamiento en los establecimientos, el 60% de los encuestados, entre los socios de la asociación, opina que las acciones lanzadas desde Cádiz Centro esta campaña han sido mejores que la anterior. Respecto a las ventas, un 6% estima que sus ventas han sido superiores, un 35% que han sido iguales, un 57% que han sido menores que en la campaña de navidad anterior, por último, un 2% no puede comparar con el año 2019, bien porque no era socios de la entidad o bien porque no estaba abierto en esa fecha.

En cuanto a la generación de empleo se refiere, un 90% manifiesta no haber contratado a nadie, frente a un 10% que si manifestó haberlo hecho, produciéndose esta contratación en el sector de la alimentación, por parte de Cádiz Centro Comercial se han generado dos puestos de trabajo directos durante la campaña de Navidad.

"Cádiz Centro Comercial ha diseñado una campaña de Navidad pensada en los clientes, en la que con un presupuesto de más de 60.000 euros ha puesto en marcha una cartera de regalos muy interesantes que ha tenido muy buena acogida entre los clientes, todo ello a través de la APP CLUB CADIZ CENTRO, donde se podían encontrar regalos como: vales de 10€ para gastar en los establecimientos asociados, bonobuses, entradas para la pista de hielo, tobogán, tickets de parking, y entradas de cine entre otros, todo ello con el apoyo del Ayuntamiento de Cádiz. Además, ha diseñado una campaña publicitaria financiada por la Junta de Andalucía, la cual ha estado en marcha desde el Black Friday hasta la festividad de Reyes", indica Queiruga.

Entre las peticiones y quejas de los clientes y asociados destaca la falta de aparcamiento, especialmente gratuito, así como el elevado precio de los parkings privados siendo este uno de los puntos que más preocupan al colectivo y a mejorar en el futuro inmediato.

Asimismo, otro grave problema recurrente es la venta ambulante ilegal en las calles, con un impacto muy negativo tiene frente al comercio.

Para el presidente de Cádiz Centro "ante un año tan complejo, duro y difícil como este, con restricciones horarias y de movilidad para todas nuestras actividades, la verdad es que era de esperar el descenso de facturación que se ha producido e incluso, siendo sinceros, esperábamos unos resultados todavía peores de los obtenidos. Los datos no es que sean buenos, pero si esperanzadores para seguir trabajando, salir de la peor crisis de nuestra historia y nos seguiremos volcando para que Cádiz Centro Comercial Abierto siga siendo un referente comercial y de ocio para la provincia".