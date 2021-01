Manuel Queiruga: “Muchos vecinos han redescubierto el comercio de Cádiz”

En un año tan negativo para todos los sectores económicos, el comercio si puede sacar algo positivo ha sido que “muchos de nuestros vecinos han redescubierto nuestras tiendas. Gente que a lo mejor antes se iba a otros sitios, durante estas navidades han comprado en su entorno más próximo”, según el presidente de la asociación Cádiz Centro Comercial Abierto, Manuel Queiruga.

En ello también ha contribuido que este año la campaña del comercio ha ido dirigida precisamente a los vecinos de Cádiz, unidas a otras iniciativas que han tenido como la plataforma de fidelización con regalos en tiques de aparcamientos, bonobuses y otros que permitían que una compra se conviertiera en otra futura. En total 15.000 euros se han destinado a este apartado.

Queiruga, sin embargo, sí reconoce que hay un talón de aquiles y es el público joven, al que todavía no han conseguido captar.

El presidente de Cádiz Centro cree que ha sido “un año para olvidarlo” después de un inicio muy esperanzador que se cercenó de raíz cuando apareció la pandemia y se inició el estado de alarma. En verano reconoce que “hubo una pequeña recuperación pero sin llegar a las cifras de otros años” pero recibieron de nuevo el mazazo de una segunda oleada y la obligación del cierre de los locales comerciales que no eran esenciales a partir de las seis de la tarde. Por último, el período de las Navidades también ha sido parecido, mejor de lo esperado pero peor que otros años.

Queiruga afirma que el pasado año 2020 han sobrevivido, los que han podido hacerlo, “gracias a los ahorros que se han ido acabando, a los ERTE y a los créditos ICO, aunque estos hay que devolverlos”. Por ello, Queiruga asegura que “estamos pendientes de un hilo y si se produce una tercera oleada y hay nuevas restricciones, va a ser todo muy complicado”. Por ello, al igual que el presidente de Fedeco, clama por un plan de rescate para el comercio y la hostelería “de verdad”.

Así, asegura que hasta ahora en muchas de las ayudas que vienen de la Unión Europea vienen adheridas a inversiones de los propios comerciantes “cuando ahora si no tenemos para llegar a fin de mes, es difícil que podamos tener para invertir”.

El objetivo para este año es “que sigamos todos de la mano, haciendo campañas locales de concienciación y tratar de que caiga el mínimo número de comercios posibles”. Así, Queiruga afirma que “muchos han aguantado con uñas y dientes. En Cádiz Centro afortunadamente no han cerrado muchos comercios. Ojalá que me equivoque pero me temo que en la cuesta de enero, una vez que ha pasado la campaña de Navidad, puede haber más locales vacíos”.

Una de las cosas que sí han notado en la pasada campaña de Navidad es que “la compra impulsiva se ha perdido, la gente no sale a dar un paseo.Quizás hay una menor afluencia de gente pero sí una mayor ratio de compra, es decir, hay menos gente que entra en el comercio pero de esos, sí hay más que terminan adquiriendo algo”.

Queiruga asegura que también los márgenes de beneficio se han reducido y que ha habido algunos sectores, como el textil, que lo han pasado mal porque, por ejemplo, cuando se volvieron a abrir los comercios fue en época de rebajas de una temporada que no se había podido sacar a la venta.

El presidente de Cádiz Centro Comercial Abierto reconoce que ha pasado “los peores meses de mi vida. Ni en el peor de los escenarios podíamos imaginar algo así porque es una pandemia que viene y te sientes impotente porque no puedes hacer nada”. Frente a ello se queda con el lado positivo de la solidaridad de nuestros vecinos “y su concienciación cuando bajaron de los balcones”.