Comandante de la fragata 'Canarias' de la Armada: "El asalto al buque 'Basilisk' fue en condiciones límites"

La fragata Canarias regresó hace unos días a casa tras una misión en una zona marítima que es actualmente de las más peligrosas del mundo. Su comandante, el capitán de fragata Carlos Cordón Castosa, habla sobre un despliegue en la operación Atalanta, contra la piratería, que ha tenido varias actuaciones claves y del momento más complicado "sin duda": el asalto con oposición a un mercante que había sido atacado, que se realizó en unas "condiciones límtes".

Regresan de un intenso despliegue, ¿qué situación o escenario se han encontrado en la zona de operaciones?La zona de operaciones ha cambiado mucho en los últimos meses. Desde noviembre de 2023 ha habido un repunte de la piratería y, a esta complicada situación, se han sumado los ataques de los Hutíes en el sur del Mar Rojo y en el Golfo de Adén. Todo esto ha tenido un gran impacto en el tráfico marítimo que transita por la zona, el cual se ha reducido en un 50% con respecto al que había con anterioridad a esa fecha. Muchas compañías y navieras importantes han decidido dejar de cruzar esta zona por el peligro que supone, y optan por llegar a Europa realizando la travesía pasando por el sur del Cabo de Buena Esperanza, es decir, rodear África en lugar de atravesar el Canal de Suez. Es una ruta mucho más larga afectando al coste de los productos.¿Se ha vivido con más tensión esta navegación?El sur del Mar Rojo, el Estrecho de Bab El Mandeb, y el Golfo de Adén están dentro de la zona de operaciones de EUNAVFOR Atalanta y es actualmente la zona marítima más peligrosa del mundo debido a estos ataques de los Hutíes sobre el tráfico marítimo con misiles y con vehículos aéreos no tripulados (UAV por sus siglas en inglés). Ello, evidentemente, hace que se afronte la misión con un elevado grado de alerta. No obstante, no hay que olvidar que las fragatas de la Armada están adiestradas para combatir las amenazas aéreas, de superficie, asimétricas o submarinas: es su razón de ser. Enfrentarse a este tipo de amenazas forma parte de nuestra profesión como marinos y por ello nos esforzamos constantemente para tener un elevado nivel de adiestramiento y preparación.No sé si es su primera operación Atalanta, ¿se nota una diferencia de despliegues de años anteriores? Yo ya había participado en dos despliegues anteriores. Uno embarcado en el 2011, cuando la piratería estaba en su punto más álgido, y otro en 2018, desde el Cuartel General cuando el cuartel aún no se encontraba en Rota. Aunque sabíamos que la piratería no estaba erradicada, sino contenida, desde noviembre de 2023 ha habido un repunte en los ataques o intentos de ataque producidos al tráfico mercante que transita por la zona. Desde esa fecha, hasta junio cuando dejamos la zona, se habían producido alrededor de 40 ataques o aproximaciones sospechosas, es decir, una media de cinco al mes. Todo parece indicar que esta situación se puede prolongar ya que, por desgracia, los factores que provocan el resurgir de la piratería siguen muy presentes. La pobreza en la zona, la sequía y la complicada situación geopolítica hacen que la piratería vuelva a ser una opción para algunosHan vivido momentos claves, como la detención de varios piratas en una actuación y el abordaje de un buque en otra. ¿Cómo resumiría esas dos operaciones? El primer momento al que hace referencia fue el intento de ataque al buque mercante Chrystal Arctic. Tras recibir la señal de alerta del ataque nos dirigimos a máxima velocidad a la zona y detuvimos a los seis presuntos piratas que habían realizado el ataque horas antes. Uno de ellos lo embarcamos con heridas muy graves producidas por el intercambio de disparos con el equipo de seguridad del barco. El equipo médico a bordo se encargó de estabilizar al herido que embarcó con quemaduras en el 30% de su cuerpo. Consiguieron salvarle la vida ya que lo mantuvieron a salvo hasta que pudimos evacuarlo en helicóptero al hospital de Seychelles. El balance de esta primera intervención es muy positivo ya que hacía más de cinco años que la operación Atalanta no conseguía detener y entregar a las autoridades locales presuntos piratas (hay un acuerdo con Seychelles para el enjuiciamiento de piratas una vez que son detenidos). La segunda de las operaciones que comenta fue el secuestro del buque mercante Basilisk. Esta vez nos llegó el aviso de que el mercante había sido atacado, que los piratas estaban a bordo del buque y que la dotación se encontraba encerrada en la ‘ciudadela’. Tuvimos que realizar un asalto nocturno con el Equipo de Guerra Naval Especial y fue una operación complicada por una serie de factores: el buque se encontraba al ‘pairo’ y sin propulsión; las condiciones meteorológicas eran difíciles con olas de 2,5 metros; y no sabíamos el número exacto de piratas que había a bordo. Todo ello hizo necesario realizar el asalto al buque mediante helicóptero ya que era inviable realizarlo mediante embarcaciones. ¿Ha sido este el momento más delicado de la misión?El momento más delicado sin duda. Tuvimos que reaccionar muy rápido y con toda la dotación en zafarrancho de combate (el máximo grado de alistamiento del buque). Todo ello de noche, para aprovechar la ventaja que nos daba tener medios de visión nocturna. La inserción del equipo operativo se realizó en condiciones límite. El buque se encontraba atravesado a la mar, por lo que las olas hacían que tuviera balances de hasta 23 grados de escora, convirtiéndolo en una plataforma muy inestable. La inserción mediante fast rope, exigía que el helicóptero de la Quinta escuadrilla se posicionara en estacionario volando a unos metros sobre la cubierta, para que el equipo descendiera rápidamente con un cabo (cuerda que se suelta desde el helicóptero). Sólo la pericia de la tripulación para mantenerse sobre la cubierta, y la del equipo para descender en condiciones tan límites permitieron realizar el asalto. Hay que tener en cuenta que en ese momento no sabíamos si los piratas seguían a bordo y estábamos preparados para reaccionar. Al final todo salió bien y liberamos a la dotación. que estaba encerrada en la ‘ciudadela’ sin posibilidad de salir, puesto que los piratas habían destrozado la puerta. Se prestó asistencia sanitaria al capitán del buque ya que tenía un impacto de bala en su brazo derecho.

El equipo de FGNE con la tripulación del buque 'Basilisk' tras su liberación. / Armada española

El papel del equipo de la Fuerza de Guerra Naval ha sido clave en esta misión, ¿no?Como habrá podido comprobar, el equipo de la FGNE (Fuerza de Guerra Naval Especial ) ha tenido varias intervenciones en este despliegue, realizando muchos de los cometidos para los que se prepara y adiestra en territorio nacional. Su elevado grado de preparación le convierten en una de las fuerzas de operaciones especiales mejor preparadas del mundo. En la Armada son los únicos autorizados a realizar lo que se denomina un abordaje con oposición. Es decir, abordar un buque con rehenes y con fuerzas enemigas que en cualquier momento pueden abrir fuego sobre ellos. Otra labor que han realizado, y que ha sido fundamental para la operación, es en la recolección de evidencias. Cuando detuvimos a los presuntos piratas tras su acción sobre el Chrystal Arctic, gracias a su trabajo se recuperaron numerosas pruebas que fueron concluyentes para que las autoridades de Seychelles determinasen que tenían suficientes evidencias para enjuiciar a los seis detenidos que les entregamos. España es la única nación de la Unión Europea que actualmente está aportando un SOMTU ( un equipo táctico de operaciones especiales, Special Operations Maritime Task Unit) a la operación. Esta capacidad es fundamental, tal y como se ha demostrado en este despliegue. Como españoles podemos estar muy orgullosos de tener unas fuerzas especiales de tan elevado prestigio.¿Y hubo otra intervención que quiera destacar?Tuvimos una tercera intervención, tras el ataque al buque mercante Abdullah, de bandera bangladesí. En este caso, la dotación del buque no consiguió refugiarse en la 'ciudadela' y los piratas los tomaron como rehenes. Así, cuando llegamos a sus inmediaciones comenzamos con el protocolo que tenemos establecido, y de manera progresiva fuimos incrementando nuestras acciones para disuadir a los piratas y que cesaran en su empeño y se entregasen. A pesar de que en esta ocasión no pudimos intervenir de manera directa para liberar el buque, también nuestras acciones tuvieron un resultado. Así, el buque secuestrado fue llevado a la costa de Somalia donde permaneció alrededor de un mes en esa situación. Mediante el dron Scaneagle que llevamos embarcado pudimos grabar de noche con la cámara infrarroja imágenes del momento del desembarco de los piratas y la localización en la que desembarcaban. Toda esta información se transmitió en tiempo real a las autoridades locales, las cuales nos informaron con posterioridad que, gracias a esta acción, pudieron detener a varios de los piratas identificados que habían desembarcado.Además, una vez que los piratas liberaron al buque mercante le proporcionamos protección desde el lugar donde estaba fondeado hasta encontrarse en alta mar lejos de costa. También pudimos proporcionar asistencia médica y proporcionarles alimentos y bebida suficiente hasta que llegasen a su próximo puerto. La dotación del “Abdullah” nos agradeció mucho nuestro apoyo ya que les dio una enorme tranquilidad saber que estábamos cerca y que les proporcionásemos seguridad y protección en esos primeros momentos tras su liberación.La fragata 'Canarias' iba en esta ocasión con más medios debido a la situación, ¿cómo se habían reforzado?Como comenté anteriormente, la situación en la zona de operaciones se ha modificado en los últimos meses, lo que resulta en posibles nuevas amenazas. En consecuencia, la Armada ha adaptado sus unidades para hacer frente a los probables escenarios a los que nos pudiéramos enfrentar. Sin duda, el apoyo de la Industria Nacional es fundamental para ser ágiles en esta adaptación al nuevo entorno en la zona de operaciones. Fundamentalmente, se ha reforzado la capacidad para hacer frente a las nuevas amenazas no tripuladas, con el respaldo y la colaboración de empresas nacionales como Indra o Escribano Mechanical & Engineering y la supervisión de la Jefatura de Mantenimiento de la Bahía de Cádiz.Ya en casa, ¿cuál es el balance que hace de estos meses? ¿con qué se queda?El balance es muy positivo, el rendimiento del buque y la profesionalidad de la dotación de la “Canarias” y de todo el personal de la fuerza embarcada tanto de Infantería de Marina (Operaciones Especiales y Equipo de Seguridad Operativa – EOS-) como de las dotaciones de las dos unidades aéreas embarcadas ha sido extraordinario y excelente. Han sido más de cuatro meses de despliegue y, a pesar del esfuerzo que supone estar alejados de nuestros seres queridos durante tanto tiempo, al menos hemos regresado con la satisfacción de haber servido a España y a los españoles, y de haber aportado nuestro granito de arena para que la zona sea más segura. El comportamiento de la dotación y fuerza embarcada ha sido excelente. Hemos estado en una zona peligrosa del mundo pero la elevada preparación y adiestramiento de la dotación ha conseguido que las numerosas acciones tácticas que hemos llevado a cabo siempre hayan sido realizadas de una manera segura, y con una elevada profesionalidad.El rendimiento del buque ha sido también excelente, y nos ha permitido mantener sus capacidades desde el primer día hasta el último, sin limitaciones operativas, a pesar de la veteranía del buque con casi 30 años de servicio, demostrando que este tipo de plataforma es un barco fiable e muy versátil para la Operación Atalanta. Este buen rendimiento del personal y del buque repercute muy positivamente en la moral de toda la Armada, que puede ver con resultados tangibles el fruto del esfuerzo diario por preparar, alistar y mantener correctamente sus unidades. Detrás de un despliegue como este hay muchas horas de trabajo y no solo de la dotación. Así, la 41ª Escuadrilla de Escoltas y la Flota han permitido y facilitado que el buque tenga suficientes oportunidades de adiestramiento para llegar preparados. El Centro de Evaluación para el Combate ha garantizado que el buque esté preparado para enfrentarse a cualquier situación y tipo de amenaza. Las unidades de la Armada de “Apoyo a la Fuerza” (Jefatura de Mantenimiento, Servicio de Aprovisionamiento y la Intendencia de la Bahía de Cádiz) han permitido que el buque salga con los mantenimientos adecuados realizados y con suficientes repuestos para garantizar realizar el despliegue de manera ininterrumpida y sin merma de sus capacidades.