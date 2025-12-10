El Colegio de Abogados de Cádiz celebra sus fiestas patronales

El Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz celebró los días 4 y 5 de diciembre los actos por la festividad de su patrona con dos jornadas marcadas por la bienvenida a los nuevos letrados y letradas, el reconocimiento a quienes llevan décadas ejerciendo la profesión y un encuentro final de confraternización de toda la comunidad colegial.

Así, el 4 de diciembre tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Cádiz el acto de jura o promesa de los nuevos colegiados y colegiadas, un momento cargado de simbolismo que reafirma los valores de servicio, ética y responsabilidad que definen el ejercicio de la abogacía. El colegio trasladó a los recién incorporados su apoyo ante el inicio de una trayectoria profesional que, hoy más que nunca, requiere fortaleza, preparación y vocación.

Reconocimiento a una vida de dedicación

La jornada del 5 de diciembre comenzó con una misa en la Iglesia de San Juan de Dios de Cádiz en memoria de los compañeros fallecidos durante el último año. Posteriormente, en el Oratorio de San Felipe Neri, se celebró la entrega de medallas y diplomas a los colegiados que han cumplido 50, 40 y 25 años de ejercicio profesional, así como las Medallas al Mérito Colegial, que distinguen aportaciones relevantes al derecho y al servicio público.

Un acto emotivo en el que se puso en valor la dedicación, la constancia y el compromiso de quienes han construido, durante décadas, el prestigio de la abogacía gaditana.

Un encuentro en un momento complejo para la profesión

Durante los actos, se recordó que la abogacía atraviesa un momento especialmente exigente. Las transformaciones legislativas recientes, entre ellas las derivadas de la LO 1/2025, están generando nuevas cargas, desafíos operativos y mayor presión para los profesionales, especialmente para quienes ejercen desde la autonomía y en el turno de oficio.

El Colegio de Abogados de Cádiz destacó la importancia de mantenerse unidos, informados y acompañados por la institución ante los cambios que afectan al día a día de la profesión.

Confraternización en el Baluarte de los Mártires

Los actos concluyeron con un almuerzo de confraternización en el Baluarte de los Mártires, amenizado por orquesta, donde colegiados y colegiadas pudieron compartir un espacio distendido tras la intensa jornada institucional