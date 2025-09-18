El Clúster Marítimo Naval de Cádiz premia a Carlos Alejo y a la formación de profesionales

El Clúster Marítimo Naval de Cádiz ha querido reconocer por tercer año a aquellas personas e instituciones que han contribuido al desarrollo y crecimiento del sector gaditano, uno de los motores tradicionales de la economía de la zona. Este jueves la entidad ha celebrado su Asamblea General y ha hecho entrega de los galardones al impulso del sector naval en el Parador de la localidad gaditana.

La formación de nuevos profesionales ha tenido un peso importante en esta edición de los Permios José Antonio Rodríguez-Poch, denominados así desde el año pasado en memoria del fallecido director de Navantia en la Bahía de Cádiz.

En la categoría de instituciones el Clúster Marítimo Naval de Cádiz ha querido premiar la labor desarrollada por la Universidad de Cádiz. El rector del organismo, Casimiro Mantell, ha recogido este reconocimiento a una de las socias fundadoras del propio Clúster, que este año ha cumplido su décimo aniversario. De este modo, se premia la contribución de la Universidad gaditana al fomento del tan necesario o binomio entre instituciones académicas y empresas y su colaboración con la industria naval, según expresa la entidad.

Asimismo, el Clúster ha galardonado a los institutos de Formación Profesional Marítimo Zaporito de San Fernando), el SAFA San Luis de El Puerto de Santa María, y el San Ignacio de la capital gaditana, por su contribución a la industria naval, no solo formando a los futuros profesionales, sino colaborando con el Clúster y empresas en adaptar la formación a las necesidades del mercado.

Por último, en la categoría de personas, el Clúster ha querido premiar al presidente y confundador de la empresa de ingeniería Ghenova, Carlos Alejo. Con este premio se reconoce las trayectorias profesionales de empresarios que fueron valientes, emprendieron, fueron adelantados a su época y cuyo legado empresarial continúa hoy en día generando empleo y riqueza en manos de las siguientes generaciones, tal y como ha informado la organizadora de estos galardones.

Al acto asistieron personalidades como la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores; la delegada del gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo; el alcalde de Cádiz, Bruno García; el vicepresidente de Diputación, Juan José Ortiz; el director de negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima de Navantia, Alberto Cervantes; el almirante segundo jefe del arsenal de Cádiz, Fernando Poole Quintana; el delegado especial del Estado para la Zona Franca de Cádiz, Fran González; y los delegados territoriales de Industria, Energía y Minas y Economía y Hacienda de la Junta, Inmaculada Olivero, y de Empleo, Daniel Sánchez.