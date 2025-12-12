Las ciudades que crecen en población en Cádiz, las más favorecidas por la inmigración exterior

Buena parte de las localidades gaditanas que más han crecido en población, según el padrón de habitantes que acaba de publicar el INE, se ven beneficiadas por la inmigración procedentes del extranjero. Teniendo en cuenta que todas, salvo Chiclana, ya tienen un crecimiento vegetativo negativo (más fallecimientos que nacimientos) al final es el número de inmigrantes nacionales y extranjeros sobre el que se sustenta buena parte del crecimiento anual.

Destaca especialmente una de las ciudades que más ha crecido en estos años, Algeciras, a la que en 2024, último año con datos oficiales, llegaron 3.262 inmigrantes procedentes del extranjero. Destacan también La Línea, con 1.450; Chiclana, con 1.136 y San Roque, con 965. Lidera este listado Jerez, con 2.426 inmigrantes extranjeros, mientras que también alcanza una buena cifra El Puerto, con 965, aunque esta ciudad mantiene una cierta estabilización en su censo.

En cuanto a Cádiz, se queda con 836 inmigrantes recibidos en este periodo de tiempo. En todo caso, en el análisis de los datos de la capital hay que tener en cuenta que de ella sale un nutrido número de habitantes, en lo que es la inmigración interior, además de tener un crecimiento vegetativo de 787 personas.