Chipiona reclama actuaciones urgentes al Gobierno de España ante la grave pérdida de arena en sus playas

El Ayuntamiento de Chipiona ha iniciado gestiones con la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico para hacer frente a la “grave pérdida de arena” que afecta a varias playas del municipio, entre ellas Cruz del Mar, Montijo, Regla, Las Tres Piedras y Costa Ballena. El alcalde, Luis Mario Aparcero, ha solicitado al Gobierno de España actuaciones “urgentes” para frenar el deterioro del litoral y garantizar su conservación.

Según ha explicado el regidor, el cambio climático y la progresiva subida del nivel del mar están detrás de los “daños importantes” que sufre la franja costera chipionera, una situación que se viene agravando en los últimos años y que ya tiene un impacto visible en distintos puntos del litoral.

Ante esta problemática, el pleno municipal ha aprobado por mayoría una moción para instar al Ejecutivo central a atender estas demandas, tomando como referencia actuaciones similares llevadas a cabo en otras localidades afectadas por los embates del mar. El objetivo, según el alcalde, es planificar soluciones eficaces y sostenibles que permitan proteger las playas y su entorno.

En este contexto, el Ayuntamiento ha elaborado un reportaje fotográfico que será remitido a la Demarcación de Costas con el fin de respaldar técnicamente las solicitudes y avanzar en la planificación de la reposición de arena en zonas especialmente castigadas, como la playa del Muelle y la Cruz del Mar. Estas actuaciones están previstas para los meses de mayo y junio.

De forma paralela, la Delegación Municipal de Playas está impulsando diversos proyectos de mejora en la playa de la Cruz del Mar. Entre ellos se incluye la reparación de la zona situada frente al hotel Sercotel, afectada por la rotura de tubos de energía eléctrica, así como la construcción de un paramento de piedra ostionera en el frontal de esta playa para mejorar su aspecto y resistencia.

Estas iniciativas se complementan con otros proyectos en distintos puntos del litoral chipionero con el objetivo de que las playas se encuentren en “condiciones óptimas” de cara al verano de 2026. Chipiona, uno de los principales destinos turísticos de la provincia de Cádiz durante la temporada estival, busca así preservar uno de sus principales atractivos naturales frente al avance del mar y los efectos del cambio climático.