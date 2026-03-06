Chipiona recibirá 6,5 millones para regenerar su litoral y mejorar los accesos a las playas

El alcalde de Chipiona ha anunciado que el Gobierno central invertirá cerca de 6,5 millones de euros en actuaciones destinadas a la recuperación del litoral y la mejora de los accesos a las playas del municipio. La información se conoció tras una conversación con el jefe de la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico, Patricio Poullet, y permitirá intervenir en distintos puntos del frente costero para recuperar la arena perdida y reparar infraestructuras dañadas por los últimos temporales.

Entre las zonas prioritarias se encuentra la playa de Cruz del Mar, una de las más afectadas por la erosión, aunque las actuaciones abarcarán todo el litoral chipionero, desde Playa de Montijo hasta Costa Ballena. Según explicó el alcalde, los trabajos de regeneración están previstos para los próximos meses y contarán con el apoyo técnico de la Demarcación de Costas, cuyos especialistas ya han visitado las playas para evaluar los daños y planificar las intervenciones.

En paralelo, el delegado de Playas, Eduardo Lorenzo, ha indicado que el Ayuntamiento ya trabaja en la remisión de la documentación necesaria para que los proyectos puedan ejecutarse. Además, el Consistorio impulsa otras actuaciones de reparación de daños provocados por las borrascas, incluyendo la mejora de caminos rurales y vías pecuarias en colaboración con la Junta de Andalucía, así como la preparación de un proyecto urgente de recuperación de daños con posibles ayudas estatales y autonómicas.

Por último, la Junta de Gobierno Local ha aprobado también obras de acondicionamiento del paseo de la Cruz del Mar y otros paseos marítimos con cargo al fondo de contingencia municipal. El objetivo es que estas zonas estén en perfecto estado para la próxima Semana Santa, garantizando la seguridad y el disfrute de vecinos y visitantes, al tiempo que se refuerza la protección del litoral frente a futuros temporales.