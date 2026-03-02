Chipiona inicia trabajos urgentes en caminos rurales, playas y casco urbano ante la Semana Santa

El alcalde de Chipiona, Luís Mario Aparcero, ha informado que ya han comenzado los trabajos de mejora urgente de la Zona Rural, con la reparación de distintos caminos dañados por las recientes lluvias. Estas labores están coordinadas por la Delegación de Agricultura, dirigida por Laura Román.

Además, si las precipitaciones lo permiten, esta semana está previsto el bacheo del casco urbano, a cargo de la Delegación de Servicios Municipales, que dirige José Luís Barriga.

En cuanto a las playas, se han iniciado trabajos de preparación ante la llegada de la Semana Santa, incluyendo movimientos de arena, reparación de pasarelas de madera y contratación de urgencia de obras en los paseos marítimos y en la zona de la Cruz del Mar, con la retirada de arenas volanderas. Estas labores están bajo la supervisión de la Delegación de Playas, encabezada por Eduardo Lorenzo.

Por su parte, la Delegación de Medio Ambiente, dirigida por Sebastián Guzmán, se encarga de retirar pinos y árboles caídos, atendiendo a situaciones de urgencia para garantizar la seguridad de los espacios públicos.

El alcalde ha recordado que todos los proyectos y memorias valoradas se enviarán este lunes a la Subdelegación del Gobierno y a la Junta de Andalucía, con el objetivo de recibir las aportaciones económicas contempladas en los decretos publicados.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Chipiona busca asegurar el correcto estado de la ciudad y sus entornos rurales y costeros, garantizando la seguridad y el disfrute de vecinos y visitantes durante la Semana Santa.