Chipiona prevé iniciar el servicio de autobús urbano para mayo de 2026

El Ayuntamiento de Chipiona ha aprobado este jueves en Junta de Gobierno Local la tramitación del expediente para licitar la concesión del futuro servicio de transporte colectivo urbano. Según ha informado el alcalde, Luis Mario Aparcero, este paso permite avanzar hacia la puesta en funcionamiento del autobús urbano, un proyecto cuya gestión municipal se viene desarrollando desde el inicio del actual mandato.

Aparcero ha señalado que la previsión municipal es que el servicio pueda comenzar a operar en mayo de 2026. Asimismo, ha indicado que el objetivo es que durante el verano del próximo año la localidad pueda disponer de dos autobuses con una frecuencia aproximada de una hora. El alcalde ha mostrado su confianza en que diversas empresas concurran al proceso una vez publicada la licitación.

Subvención para la rehabilitación del Castillo de Chipiona

Durante la misma sesión, la Junta de Gobierno Local aprobó también una subvención procedente del 2% cultural del Ministerio de España, por un importe de 692.000 euros, destinada a financiar el arreglo integral de las fachadas sur y oeste y la restauración interior del Castillo de Chipiona.

El Ayuntamiento prevé que la intervención permita completar la rehabilitación del monumento en 2026. Según el alcalde, el proyecto es fruto del trabajo coordinado de los departamentos de Urbanismo y Cultura junto a la Alcaldía, y pretende poner en valor uno de los bienes patrimoniales más relevantes del municipio.