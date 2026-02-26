Chipiona pide un periodo transitorio en 2026 para asumir las competencias de Servicios Sociales

El Ayuntamiento de Chipiona ha solicitado que se establezca un periodo transitorio durante 2026 para asumir de forma progresiva las competencias en materia de Servicios Sociales, tras el cambio normativo que afecta al municipio por superar los 20.000 habitantes.

La delegada de Bienestar Social, Isabel María Fernández, acompañada por la coordinadora de los Servicios Sociales municipales, mantuvo una reunión de trabajo en la Diputación Provincial de Cádiz con la diputada de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Paula Conesa, y su equipo técnico.

El encuentro tuvo como objetivo analizar la situación derivada de la aplicación de la normativa publicada el 11 de diciembre de 2025 en el Boletín Oficial del Estado, que establece que los municipios con más de 20.000 habitantes dejan de estar integrados en el sistema de gestión del Plan Concertado de Prestaciones Básicas a través de la Diputación.

Según lo expuesto por el Consistorio, este cambio implica que el Ayuntamiento deberá asumir directamente la gestión de estas competencias a partir de 2026. Por ello, el equipo de gobierno local ha planteado la necesidad de contar con un periodo de adaptación que permita organizar los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios.

Isabel María Fernández señaló que este tiempo transitorio es “imprescindible” para garantizar la continuidad y la calidad de los servicios y prestaciones sociales que se ofrecen a la ciudadanía, evitando posibles perjuicios a las personas usuarias del sistema.

La reunión se desarrolló en un contexto de colaboración institucional y ambas administraciones acordaron continuar trabajando de manera coordinada para asegurar una transición ordenada en la gestión de los Servicios Sociales en el municipio.