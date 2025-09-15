Chipiona limpia sus arroyos y cunetas ante la llegada de las lluvias

Trabajos de limpieza en los arroyos del término municipal de Chipiona ante la previsible llegada de lluvias en los próximos meses.

El Ayuntamiento de Chipiona, a través del área de Agricultura que dirige Laura Román y con la coordinación del alcalde Luis Mario Aparcero, continúa desarrollando trabajos de acondicionamiento en infraestructuras agrícolas locales.

Las actuaciones en marcha incluyen la limpieza de arroyos, cunetas y canales, con el objetivo de prevenir incidencias ante la previsión de lluvias y mejorar la evacuación de aguas pluviales en la zona rural. Entre las iniciativas destacadas se encuentra la recuperación de aguas de la depuradora para su aprovechamiento en el campo, así como el proyecto de Pastrana, destinado a evacuar aguas de lluvia. También se llevan a cabo obras en Lucena y Esparragosa, donde se instalan sistemas de bombeo y estaciones fotovoltaicas. De forma paralela, se avanza en el asfaltado y mejora de caminos rurales, entre ellos Cerro Colón, Camino del Butano y Las Manchuelas, que forman parte de la red viaria agrícola del municipio.

Desde el Consistorio se subraya que estas actuaciones buscan reforzar la seguridad y la eficiencia de las infraestructuras en el ámbito agrario, al tiempo que se facilita el acceso y el trabajo diario en el campo. Según la planificación municipal, las intervenciones continuarán progresivamente en diferentes puntos del término municipal.