Chipiona trabaja con Junta y Demarcación de Costas en la recuperación del litoral de Las Tres Piedras

El Ayuntamiento de Chipiona ha puesto en marcha un expediente para recuperar la servidumbre de tránsito en la playa de Las Tres Piedras, en el tramo que abarca desde Costa Ballena hasta el Bar Eduardo. El alcalde, Luis Mario Aparcero, coordinó recientemente una reunión con el equipo técnico municipal y las delegaciones de Playas, Urbanismo y Aperturas para dar los primeros pasos en este proceso.

La actuación se basa en lo que establece la Ley de Costas, que obliga a garantizar un mínimo de seis metros libres y continuos para el paso público en todo el dominio marítimo-terrestre. En la actualidad, esa franja está parcialmente ocupada por terrazas y veladores que dificultan la circulación, una situación que ya motivó en 2024 la retirada de la Bandera Azul a esta playa, no por la calidad de sus aguas sino por irregularidades administrativas.

El expediente incluirá también un estudio de diseño y organización integral que contemple la construcción de un nuevo paseo marítimo, la mejora de los accesos a la playa y la recuperación de suelos de dominio público. Según el regidor, se trata de compatibilizar la actividad turística y hostelera con el respeto a la normativa y el derecho de los ciudadanos a disfrutar libremente del litoral.

En este proceso, además del Ayuntamiento de Chipiona, intervienen la Demarcación de Costas y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que deberán coordinarse para que el proyecto se ejecute con plenas garantías legales. La iniciativa ha despertado expectación tanto entre los empresarios de la zona, que esperan claridad para regularizar su situación, como entre vecinos y visitantes, que ven en estas medidas una oportunidad para mejorar la imagen y accesibilidad de uno de los enclaves más populares del municipio.