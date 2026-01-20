Chipiona defiende que la 'polémica' poda de naranjos está consensuada con los vecinos y ajustada a los estándares medioambientales

La pasada semana, ciudadanos y colectivos de Chipiona denunciaron la actuación de poda realizada recientemente en la calle Miranda de Sardi. Se generaron quejas y muestras de descontento entre parte de la ciudadanía, tras difundirse imágenes del estado del arbolado en redes sociales. La intervención, ejecutada por la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Chipiona, estuvo en el punto de mira por la supuesta falta de adecuación de estas prácticas a los estándares europeos de poda y a las recomendaciones de asociaciones profesionales del sector de la jardinería y la arboricultura. Asimismo, algunos colectivos, como Ecochipiona, señalaron que estas actuaciones no tendrían en cuenta las actuales directrices relacionadas con la adaptación al cambio climático y la gestión sostenible de las infraestructuras verdes urbanas.

Por tal motivo, el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, y la delegada de Parques y Jardines, Laura Román, han ofrecido explicaciones públicas sobre este proceso de poda. Según ha explicado el alcalde, la intervención era necesaria tras años de falta de mantenimiento del arbolado en esta zona, lo que había provocado que las ramas alcanzaran incluso las segundas plantas de las viviendas colindantes. Aparcero ha señalado que los vecinos llevaban tiempo trasladando sus reclamaciones a la Delegación de Parques y Jardines, por lo que se consensuó con ellos la necesidad de desmochar, podar y reducir la copa de los árboles para adaptarlos a una vía pública urbana.

El regidor ha recordado que este tipo de actuación ya se realizó el año pasado con resultados similares y ha insistido en que, con el paso de los meses, los árboles volverán a crecer, como ocurre en otros municipios. En este sentido, ha subrayado que los árboles no pueden mantenerse excesivamente altos o espigados, ya que su crecimiento continuado genera problemas de seguridad y de convivencia en las viviendas cercanas.

Por su parte, la delegada de Parques y Jardines, Laura Román, ha destacado que se trata de una actuación tutelada por el Ayuntamiento de Chipiona y avalada por el técnico municipal correspondiente. Ha recalcado que no existe otra alternativa para resolver los problemas detectados y que ninguna de las intervenciones realizadas ha provocado la muerte ni el secado de los árboles.

Román ha defendido que esta técnica de poda de forma es habitual en el arbolado urbano y ha puesto como ejemplo otras ciudades, como Sevilla, donde se realizan podas similares incluso en zonas céntricas, como el entorno de la catedral. Asimismo, ha querido poner en valor el trabajo desarrollado por el área de Parques y Jardines en los últimos años.

En este sentido, la delegada ha detallado que en los últimos seis años se han plantado en Chipiona un total de 1.626 árboles, lo que supone una media de 271 árboles al año, además de 4.590 arbustos. Ha asegurado que las podas de este año se han realizado en tiempo y forma, cumpliendo las recomendaciones de los colectivos ecologistas, y que año tras año se aprecia una mejora en el arbolado municipal.

Finalmente, Laura Román ha afirmado que no va a dimitir ni a cambiar al técnico responsable del servicio, defendiendo la gestión que se viene realizando desde la Delegación de Parques y Jardines.