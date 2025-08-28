Chipiona da un paso decisivo hacia un refugio para animales abandonados

Chipiona avanza hacia la construcción de su nuevo Centro de Acogida y Refugio de Animales de Compañía, que permitirá atender de forma adecuada a animales vagabundos, abandonados o perdidos, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley de Protección de los Animales. La obra, que se ejecutará en un plazo aproximado de seis meses, ha sido presentada por los delegados de Bienestar Animal y Obras y Urbanismo del Ayuntamiento, Tano Guzmán y Pepe Mellado.

El proyecto contempla la construcción de un edificio anexo que completará la primera fase del Centro de Atención de Animales de Compañía, incluyendo boxes para la estancia de los animales y servicios complementarios. Además del nuevo edificio, se habilitarán camino de acceso y aparcamientos, zona de juegos, áreas de higiene y lavado, instalación de videovigilancia, iluminación exterior, rotulación y zona vegetal, garantizando un espacio seguro y funcional tanto para los animales como para los trabajadores y visitantes.

El concejal de Bienestar Animal, Tano Guzmán, destacó que el presupuesto máximo de la licitación asciende a 393.274,42 euros IVA incluido, lo que permitirá ejecutar proyecto y obra de forma casi simultánea gracias a un contrato mixto que acorta los trámites administrativos. Por su parte, el concejal de Obras y Urbanismo, Pepe Mellado, señaló que actualmente se ejecuta el programa PROFEA Empleo Estable, con el que se está llevando a cabo el vallado perimetral de la parcela, la limpieza del terreno y la mejora de una edificación para ampliar la tipología de animales que podrán acceder al refugio.

Con estas actuaciones, Chipiona da un paso decisivo para contar con un centro que no solo atenderá las necesidades básicas de los animales, sino que también ofrecerá un espacio seguro y adaptado para su bienestar, consolidando el compromiso del Ayuntamiento con la protección y cuidado de los animales de la localidad.