Chipiona acogerá el III Encuentro Provincial de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia centrado en la salud mental

Chipiona se convertirá los próximos 25 y 26 de octubre en el epicentro de la participación infantil y juvenil de la provincia con la celebración del III Encuentro Provincial de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia (CLIAs). La cita, organizada por la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Chipiona, estará centrada en un tema de gran actualidad y sensibilidad: la salud mental.

El encuentro fue presentado en el Palacio Provincial en un acto en el que participaron la diputada de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Paula Conesa; el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero; y el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Alfonso Candón. También intervino la concejala de Participación Ciudadana, Isabel María Fernández, junto con Julia, Bianca, María y Ana, las cuatro niñas de entre 11 y 12 años que diseñaron el cartel oficial y propusieron la temática del encuentro.

Durante la presentación, Conesa destacó que el encuentro “representa el compromiso firme de la Diputación con la participación real de niños, niñas y adolescentes en las políticas públicas”. Según la diputada, este foro es una muestra de cooperación institucional eficiente y un paso más para garantizar que la voz de la infancia “sea escuchada y tenga un papel activo en la construcción del presente y el futuro”.

Por su parte, el delegado territorial Alfonso Candón subrayó la importancia de que los menores “puedan expresar sus opiniones e influir en las políticas locales”, felicitando a las administraciones implicadas por su esfuerzo en impulsar estos espacios participativos.

El alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, se mostró especialmente satisfecho de que su municipio sea sede del encuentro, al que definió como “una oportunidad para que los jóvenes hablen, opinen y sean escuchados”. Aparcero celebró además que el tema elegido —la salud mental— “refleje la sensibilidad y madurez de las nuevas generaciones ante un reto social cada vez más presente”.

El III Encuentro Provincial de CLIAs reunirá a unos 135 menores y técnicos procedentes de 17 municipios gaditanos, que compartirán experiencias, propuestas y dinámicas relacionadas con la participación ciudadana y el bienestar emocional. El evento se desarrollará en el Albergue Inturjoven de Chipiona, donde se llevarán a cabo talleres, debates y actividades lúdico-educativas.

Los Consejos Locales de Infancia y Adolescencia son espacios promovidos por la Diputación de Cádiz, a través del Servicio de Participación Ciudadana, que tienen como objetivo garantizar que las opiniones y necesidades de los niños y niñas sean tenidas en cuenta en la toma de decisiones públicas.

Este encuentro forma parte del Plan Estratégico de Participación Ciudadana de la Diputación, cuyo objetivo es fomentar el tejido social y crear nuevas vías de implicación cívica, especialmente en municipios de menos de 20.000 habitantes. En esta línea, se ha lanzado también una convocatoria pública de subvenciones para impulsar la creación de nuevos CLIAs en la provincia, con la previsión de que diez nuevas localidades se sumen próximamente a la red.

Con esta tercera edición, la Diputación reafirma su compromiso con la participación infantil y juvenil, consolidando una iniciativa que no solo busca educar en valores democráticos, sino también promover la escucha activa de la infancia como agente de cambio social.