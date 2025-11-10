Chipiona acoge una jornada técnica sobre los planes locales ante el riesgo de maremotos

Chipiona ha sido este lunes sede de la Jornada sobre Planes Locales de Actuación ante el Riesgo de Maremotos, un encuentro organizado por la Junta de Andalucía a través de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y la planificación frente a este tipo de fenómenos naturales.

El acto, celebrado en el Centro de Interpretación Rocío Jurado, fue inaugurado por la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, el director general de Emergencias y Protección Civil, Alejandro García, y el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero. A la cita fueron convocados los 62 municipios costeros andaluces, que compartieron experiencias y avances en el desarrollo de sus planes locales de emergencia en el marco del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Maremotos en Andalucía, aprobado en 2023.

Durante la jornada se abordaron los ejes fundamentales de la estrategia andaluza ante los maremotos, centrados en la planificación local, la coordinación entre administraciones y la concienciación ciudadana. Los ponentes destacaron que la preparación y la cooperación institucional resultan esenciales para minimizar los efectos de un posible tsunami en las zonas costeras.

Chipiona, anfitriona del encuentro, cuenta con un Plan de Actuación Local ante el Riesgo de Maremotos (PAL Maremotos) homologado por la Comisión de Protección Civil de Andalucía. Además, la localidad ostenta el reconocimiento internacional ‘Tsunami Ready’, otorgado por la IOC-UNESCO, siendo el primer municipio de España en obtener este distintivo que acredita su compromiso con la mejora de la preparación y la respuesta ante emergencias de este tipo.

En su intervención, Mercedes Colombo subrayó la importancia de promover la cultura de la prevención y la coordinación institucional: “La seguridad ciudadana es una prioridad irrenunciable en nuestra tierra. Es importante que estemos preparados, pero más importante aún que estemos coordinados ante situaciones de emergencia y que trabajemos todos juntos y en la misma dirección”, señaló.

Por su parte, el alcalde Luis Mario Aparcero destacó el papel de Chipiona como municipio pionero en este ámbito: “La prevención, la educación y la cooperación institucional son claves para garantizar la seguridad de nuestra población ante cualquier riesgo. Chipiona seguirá siendo un referente en materia de planificación y respuesta ante emergencias”, afirmó.

Esta jornada técnica forma parte de las actividades previas al simulacro regional ‘RESPUESTA 25’, que la Junta de Andalucía desarrollará el próximo 20 de noviembre en la provincia de Cádiz, con escenarios de tsunami. Chipiona participará activamente en este ejercicio mediante la puesta en práctica de su plan local de actuación, reafirmando así su compromiso con la seguridad y la resiliencia frente a los riesgos naturales.