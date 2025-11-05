Chipiona participa en Portugal en la conmemoración del 270 aniversario del Maremoto de Lisboa

El alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, ha participado en Cascais y Lisboa (Portugal) en los actos conmemorativos del 270 aniversario del Maremoto de Lisboa, ocurrido el 1 de noviembre de 1755, una de las mayores catástrofes naturales registradas en Europa.

Durante su intervención, Aparcero expuso las acciones que Chipiona desarrolla dentro del proyecto “Tsunami Ready” de la UNESCO, destacando la implicación del municipio en la prevención, educación y sensibilización frente a posibles desastres naturales relacionados con el mar. “Chipiona tiene una sensibilidad especial”, señaló el alcalde, recordando la tradición local de 270 años procesionando al Cristo de las Misericordias en rogativa y acción de gracias, como volvió a suceder este año con una multitudinaria participación ciudadana.

El alcalde también puso en valor elementos patrimoniales y educativos que mantienen viva la memoria del maremoto, como la Cruz del Mar, con sus placas conmemorativas, y el único cuadro existente en España sobre el maremoto, restaurado y expuesto en la Ermita. Además, cientos de escolares chipioneros participan cada año en actividades informativas y de prevención.

Aparcero subrayó que el trabajo realizado en los últimos años ha permitido que Chipiona obtenga un reconocimiento internacional como una de las primeras ciudades “Tsunami Ready” otorgadas por la UNESCO. “Hemos conseguido concienciar, educar y sensibilizar a muchos para prevenir y salvar vidas si un desastre así volviera a ocurrir”, afirmó.

Como parte de los actos conmemorativos, ayer se activaron las sirenas a la misma hora en que se produjo el maremoto en 1755, un gesto simbólico que se repetirá cada año. En su participación en Portugal, Aparcero estuvo acompañado por Ignacio Aguirre Ayerbe, del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, a quien agradeció su trabajo y dedicación para alcanzar este importante reconocimiento internacional.