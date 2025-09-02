Chipiona, entre las 33 playas con riesgo de desaparecer antes de este siglo
Las playas de arena fina son las más vulnerables y podrían perder hasta 65 metros de arena antes de 2100, según estudios
El alcalde Luis Mario Aparcero solicita a las administraciones medidas urgentes para proteger el litoral ante la regresión costera
Las playas de Chipiona se encuentran entre las del litoral andaluz que presentan procesos regresivos, caracterizados por la pérdida de arena, un fenómeno que, según expertos, se verá agravado por el cambio climático. Este proceso afecta especialmente a las playas de arena fina, consideradas las más vulnerables.
El alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, ha solicitado de manera reiterada al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía, a la Diputación de Cádiz y a las Federaciones Española y Andaluza de Municipios que se arbitren fórmulas de prevención para mitigar estos efectos y proteger el futuro del litoral chipionero.
Un reportaje de Canal Sur Noticias alerta que, según estudios sobre la regresión de las costas andaluzas, 33 playas podrían desaparecer en Cádiz, Huelva y Málaga antes de finalizar el siglo. Entre otro datos, se estima que entre 5 y 25 metros de arena seca podrían perderse antes de 2050, y que la playa podría retroceder hasta 65 metros antes del año 2100 si no se adoptan medidas de protección.
La situación refleja una problemática más amplia que afecta a otras zonas del litoral andaluz, donde la combinación de erosión, mareas y fenómenos derivados del cambio climático está alterando la dinámica natural de las playas. La intervención de las administraciones competentes se considera clave para planificar estrategias que protejan la arena, preserven los espacios públicos y garanticen la sostenibilidad de la economía vinculada al turismo.
