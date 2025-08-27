El alcalde de Chipiona, en TVE para reclamar más inversiones en los municipios turísticos

Imagen de archivo de la multitud en la playa de Regla, en Chipiona.

El alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, se ha unido a otros regidores del litoral español en una solicitud formal dirigida a las instituciones del Estado y a las comunidades autónomas para pedir más inversiones y medios destinados a los municipios turísticos.

La reivindicación ha tenido eco en Televisión Española (TVE), que se ha hecho cargo de difundir las demandas de los alcaldes. Aparcero recordó que Chipiona, con una población censada de unos 20.000 habitantes y un presupuesto municipal de 30 millones de euros, debe afrontar cada verano un fuerte incremento de población —hasta los 200.000 habitantes según ha difundido el propio reportaje de TVE— que multiplica los gastos.

La Junta y el Estado nos mandan fondos para 20.000 habitantes teniendo que sufragar gastos para atender la exigencia de los usuarios que lo que quieren es calidad de vida” — Luis Mario Aparcero - Alcalde de Chipiona, a TVE

Las peticiones incluyen mejoras en los accesos por carretera, refuerzos en los transportes ferroviarios y de cercanías, así como inversiones en regeneración de playas, construcción de espigones e infraestructuras hidráulicas. Aparcero subraya que todas estas competencias corresponden a administraciones supramunicipales y no pueden ser asumidas únicamente con los fondos locales.

Desde el Ayuntamiento de Chipiona se insiste en que la presión turística convierte a la localidad en un referente durante la temporada estival, pero advierten de que sin el apoyo económico necesario será difícil mantener los estándares de calidad que demandan tanto vecinos como visitantes.