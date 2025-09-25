Chiclana fue la localidad gaditana con mayores diferencias en la Termometrada

El pasado 20 de septiembre fue la fecha escogida desde distintas entidades ecologistas para medir el efecto de las islas de calor en las zonas urbanas. Una actividad de ciencia ciudadana que comparaba la diferencia de temperatura entre zonas con pavimento artificial sin sombra y áreas con suelo natural y sombra arbórea, dividiéndose en Paraíso -suelo natural y sombra de árbol o arboleda-; Intermedio -pavimento duro pero bien sombreado- e Infierno -pavimento impermeable y sin sombra.

De las diez localidades gaditanas participantes en el experimento -Cádiz, Jerez, Puerto Real, El Puerto, Chiclana, Chipiona, Jerez, Conil, Vejer y Tarifa-, los puntos que arrojaron mayores diferenciales se localizaron en Chiclana, Jerez y Chipiona.

LAS MARCAS DE CHICLANA Y CHIPIONA

El 'Infierno' chiclanero -plaza dura frente a la Iglesia Mayor-, marcaba ocho grados de diferencia a las ocho de la mañana con la zona del 'Paraíso' -parque del Doctoral-, cuando el primero llegaba a los 32,5º y el segundo, a los a 24,5º. A las cinco de la tarde, el mayor diferencial en los mismos emplazamientos era de cinco grados y medio entre Infierno (29,5º) y Paraíso (24º).

Las mediciones de Chipiona, por su parte, llegaron a dar un salto de cinco grados. Por la tarde, su' Infierno' -una explanada en el polígono La Lagunilla- arrojó 31º, mientras que el Paraíso (parque José Mercé) marcaba a esa misma hora 26º.

SEIS GRADOS DE DIFERENCIA EN JEREZ

En Jerez, se escogió como Infierno en la zona Este una plaza sin sombra ni vegetación; y como Paraíso el parque de El Retiro. Mientras que al mediodía el área "infernal" subía hasta los 35, en el Paraíso se registraban tres grados menos -y cinco menos, curiosamente, en el área intermedia, un bulevar con hileras de árboles-. Seis grados de diferencia marcaban, sin embargo, las áreas opuestas del diagrama a última hora de la tarde, arrojando 26 y 20 grados centígrados, respectivamente. En este caso, se reflejan claramente los efectos de la isla de calor: es decir, en aquellos espacios con zonas de pavimento artificial en las que la temperatura acumulada durante el día no consigue disiparse.

En el resto de localidades, no se dieron valores tan acusados. A ello ayudó una jornada que se presentó con cielos nublados y un cambio de viento a Poniente por la tarde.

SIN GRANDES SALTOS EN LA BAHÍA

Así, dentro de la capital gaditana, el diferencial apenas superaba el par de grados entre las zonas de Paraíso e Infierno en extramuros (25,5º y 27º, respectivamente). Curiosamente, se registraron valores en las medidas intermedias que llegaron a superar o a igualar las que se daban en el Infierno .

Tampoco hubo grandes diferencias en El Puerto, en los puntos repartidos a lo largo de la avenida de Andalucía, con registros que oscilaron entre los 24 y los 27º; mientras que las marcas alrededor del paseo fluvial llegaron de los 22 a los 29º.

Similares registros se dieron en Puerto Real, con marcadores distribuidos en todo el término municipal. Los valores oscilaron entre los 22 grados de mínima de un paseo junto a la desembocadura del Río San Pedro a primera hora de la mañana, hasta los 28 de una plaza dura dentro del casco urbano. El mayor salto en un mismo espacio se dio entre los 28º del 'Infierno' del Río San Pedro (Quinto Centenario) y los 25º de su 'Paraíso' (parque arbolado y con suelo natural) en la medición de la mañana.

INFIERNO Y PARAÍSO SE HERMANAN EN VEJER

Las marcas entre distintas áreas en las localidades costeras de La Janda rondaron el grado de diferencia en la jornada de la Termometrada, con el dato curioso de que el lugar elegido como Infierno en Conil (la rotonda de entrada) marcaba 24 grados frente a los 23,5 del Paraíso (pinar de la urbanización de Roche). En Vejer, la primera medición también arrojaba 24º al lado del bar Poniente, en la carretera de los Soldados (Infierno); mientras que el Paraíso arañaba medio grado (23,5º).

A las cinco de la tarde, el 'Infierno' de Conil llegaba, sin embargo, a los 31º frente a los 28º del pinar de Roche; en Vejer, a esa hora de la tarde, Paraíso e Infierno, sin embargo, se hermanaban, señalando 29º.

Pocos cambios también en Tarifa, con valores que saltaron de los 23º registrados en todos sus puntos por la mañana, a los 28º que marcaba el 'Infierno' (una plaza totalmente asfaltada en una barriada) en la medición de la tarde.