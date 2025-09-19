Conil y Vejer participarán también este sábado en la Termometrada

Organizaciones como Salvemos Nuestros Parques, Juventud por el Clima y Ecologistas en Acción convocan este sábado a un ejercicio de ciencia ciudadana en más de 60 municipios en todo el Estado. Así, el objetivo es realizar una Termometrada en la que los participantes tomarán las temperaturas en grupos de tres, en tres momentos clave: 8:00, 17:00 y 23:00 horas, para reflejar las diferencias, y cada una de ellas en un entorno urbanístico diferente, pero cercanos entre sí.

Los puntos de medición se dividirán en tres categorías: Paraíso -zona con sombra de un árbol y superficie permeable, como tierra o hierba-; Purgatorio -espacio de pavimento duro (asfalto o losa), pero también con sombra- e Infierno - superficie de asfalto o losa sin sombra durante el día-.

NUEVE PUNTOS EN LA JANDA

La comarca de La Janda no será ajena a esta actividad, de la mano de La Janda por el Clima y ENEBRO, acogiendo nueve puntos de medición que se distribuirán entre Conil, Vejer y la pedanía de Paternilla. De este modo, en el término de Conil, el Punto Paraíso se situará en un espacio entre pinares en Roche; el Punto Purgatorio, en un lugar sombreado en la carretera de El Colorado y el Punto Infierno, en la rotonda de entrada de Conil. En Paternilla, la sede de la AA.VV. de la localidad ejercerá de Punto Paraíso, mientras que el Punto Purgatorio será la carretera de Vejer-Paternilla con sombra y el Infierno, la misma carretera al sol.

La Carretera de los Soldados será el escenario que acogerá esta actividad en Vejer, siendo el Punto Paraíso una ladera con un bosque mediterráneo; el Purgatorio, un tramo de la carretera con algo de sombra; y el Infierno, la zona junto al bar Poniente, en la misma vía.

Los datos recogidos se subirán a la web www.termometrada.org, donde se podrá consultar un mapa con las localizaciones, fotografías y resultados de cada punto de medición.

La Termometrada es una actividad que propone evidenciar la necesidad de poner en marcha políticas de adaptación de los pueblos y ciudades a las altas temperaturas, demostrando que los espacios que cuentan con buena dotación de praderas, arbolado, estrato arbustivo y hierbas silvestres, son determinantes a la hora de generar entornos confortables que permitan incrementar la habitabilidad de nuestros barrios y ciudades. Frente a ejemplos europeos de ciudades que ya plantan árboles masivamente o des pavimentan calles para reducir las altas temperaturas, en el Estado español muchas localidades siguen priorizando el coche y el asfalto.

Con su participación, La Janda por el Clima y ENEBRO pretenden mostrar cómo la falta de arbolado y la excesiva pavimentación afectan no solo a grandes ciudades, sino también a municipios pequeños como Vejer y Conil, e incluso las pedanías rurales, que deben afrontar retos climáticos cada vez más graves.