Cerca de 200 inscripciones para el segundo ciclo de las Carreras de Caballos de Sanlúcar

El segundo y definitivo ciclo de la 180 edición de las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda, previsto para los días 19, 20 y 21 de agosto, ha registrado un total de 198 inscripciones, correspondientes a 84 caballos, según ha informado recientemente la Real Sociedad de Carreras de Caballos.

El programa de esta segunda remesa de la edición del 2025 contempla 13 pruebas distribuidas en tres jornadas: cinco el primer día, el martes 19 de agosto, coincidiendo con la apuesta hípica externa Lototurf; cuatro el miércoles 20; y otras tres para la última jornada del jueves 21. Entre las competiciones figuran pruebas patrocinadas por entidades como Fundación Cajasol, Cruzcampo, El Molino, Toyota Nimauto, Ayuntamiento de Sevilla, Caja Rural del Sur, Pernod Ricard, Real Maestranza de Caballería de Sevilla, CaixaBank, Puerto de Sevilla y Bodegas Barbadillo.

Los premios de mayor dotación económica se entregarán en este segundo ciclo. Será la próxima semana cuando se disputen dos de los tres grandes premios programados para esta edición, tras el Gran Premio Gusto del Sur de la jornada final del primero ciclo. Así, en el inicio del segundo ciclo se disputará el Gran Premio de Andalucía, sobre 1.600 metros y con 10.200 euros en premios, patrocinado por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. El cierre de la competición, el jueves 21, estará marcado por el Gran Premio Ciudad de Sanlúcar, considerado la prueba más importante de la temporada, con 13.600 euros en premios y una distancia de 2.000 metros. La pasada edición, Jaime Gelabert se llevó este premio 'gordo'.

Con este segundo ciclo se pondrá fin a la 180.ª edición de las Carreras de Caballos de Sanlúcar, declaradas Fiesta de Interés Turístico Internacional. En lo deportivo, habrá que dilucidar si Ricardo Souza, flamante triunfador del primer ciclo con 7 victorias de 9 disputada (y dos segundos puestos), tiene algún rival en las arenas húmedas de la bajamar de la playa de Las Piletas.