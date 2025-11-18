Cerca de 160.000 gaditanos están ya vacunados contra la gripe en la provincia

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha informado del éxito de la iniciativa 'Miércoles, vacunación sin cita', que se ha puesto en marcha desde el pasado 12 de noviembre, coincidiendo con el arranque de esta última fase de la campaña, en un total de 580 puntos habilitados, de los que 276 incluyen horario de tarde, un 31% más que la campaña del año pasado. Este primer día de vacunación sin cita, se ha observado un aumento de la vacunación del 15,8% comparado con el día anterior, siendo más patente en el grupo de adultos menores de 60 años, con un aumento del 31,6%.

Tras esta primera jornada de vacunación sin cita, 1.338.191 andaluces han recibido ya la vacuna de la gripe, lo que supone el 36,6% de la población diana, y 595.475 frente a COVID-19 (17,5%). Dentro de los datos por provincias, en Cádiz son ya 156.137 personas las que cuentan con una vacuna contra la gripe este invierno. De hecho, dentro de la campaña de vacunación sin cita, en la provincia gaditana el pasado 12 noviembre registró un total de 822 personas en alguno de los 69 puntos habilitados, un aumento del 18,6% respecto al día anterior (un porcentaje superior a la media andaluza, que experimentó un aumento del 15,8%).

DATOS ANDALUCES

Por grupos diana, respecto al día anterior, este día sin cita se ha conseguido un aumento del 2,2% de menores de 6 a 59 meses; del 31,6% en adultos menores de 60 años; del 12,4% en el grupo de 60 a 79 años; del 5,7% en mayores de 80.

La Consejería resalta el logro alcanzado en la vacunación infantil frente a la gripe, con un total de 145.255 niños de 6 a 59 meses vacunados, lo que supone una cobertura del 53,1%, 3,2 puntos porcentuales más que en el mismo período del año anterior. En concreto, ha contribuido a este éxito la vacunación escolar en niños de 3 y 4 años, ya que actualmente 84.642 (66%) se han inmunizado frente a la gripe, gracias al empleo de la vacuna intranasal. En el mismo período de la campaña anterior se llegó a una cobertura del 62,7 en niños de 3 y 4 años, mientras que este año se ha logrado alcanzar un 66% en el mismo periodo, aumentando en 3,7 puntos porcentuales el nivel de cobertura vacunal.

En cuanto a mayores de 60 años, se han vacunado 879.254 frente a la gripe, y de los mayores de 70 años, 382.958 frente a la Covid, lo que representa una cobertura del 39,7 y 30,8%, respectivamente.

LOS MIÉRCOLES, VACUNACIÓN SIN CITA

Durante los miércoles de vacunación sin cita, además de los grupos diana, podrán vacunarse también los convivientes domiciliarios de personas mayores de 60 años, de menores de 5 años, embarazadas y de personas con patologías crónicas. Además, desde el SAS se van a empezar a enviar SMS a la población diana pendiente de vacunación, para recordar la importancia de protegerse y estar vacunados

En esta campaña de vacunación frente a la gripe, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha invertido 23,67 millones de euros y la previsión es que se vacunen más de 1,7 millones de andaluces.

Desde Sanidad se hace un especial llamamiento a los profesionales sanitarios y sociosanitarios y también al personal de cuerpos como la policía, bomberos, prisiones y profesionales que trabajan con exposición a animales, de forma que aumente su nivel de protección.

Junto a la vacuna, las principales recomendaciones para prevenir las infecciones respiratorias son vacunarse, usar mascarilla, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo.