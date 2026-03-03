El centro de eventos de Sportech en El Puerto se llamará JP Financial Arena

El proyecto Sportech ha dado un paso adelante con la incorporación de JP Financial como socio de denominación del futuro recinto que se construirá en El Puerto de Santa María. El complejo, impulsado por Nomadar —filial del Cádiz Club de Fútbol que cotiza en el mercado estadounidense Nasdaq—, pasará a llamarse JP Financial Arena y será uno de los principales ejes del ecosistema previsto.

El anuncio se produjo en los propios terrenos donde se ejecutará la actuación, mediante un acto institucional al que asistieron el alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo; los consejeros delegados y fundadores de JP Financial, Javier Rumbo y Pedro Muñoz; así como los miembros del consejo de administración del Cádiz Club de Fútbol. El espacio está concebido como una instalación multifuncional destinada a eventos deportivos, tecnológicos, culturales y corporativos, con proyección tanto nacional como internacional.

El primer edil portuense, acompañado por varios integrantes del equipo de gobierno local, destacó la dimensión estratégica de la iniciativa para la localidad. "Hoy es un día importante para El Puerto. La llegada de un proyecto como Sportech y el respaldo de una compañía como JP Financial consolidan nuestra ciudad como un polo de atracción de inversión, innovación y empleo", señaló Beardo. El alcalde añadió que la alianza supone una apuesta decidida por el futuro, el talento y la generación de oportunidades en el municipio, subrayando que la implicación de una entidad de alcance nacional refuerza la confianza empresarial en El Puerto como enclave estratégico dentro de la provincia.

Por su parte, los máximos responsables de JP Financial mostraron su satisfacción por vincularse al proyecto desde su origen. "Para JP Financial formar parte de la JP Financial Arena desde su origen es un motivo de orgullo. Este espacio no solo llevará nuestro nombre, sino que representará nuestra forma de entender el crecimiento: visión a largo plazo, innovación y compromiso con el entorno", afirmaron Javier Rumbo y Pedro Muñoz. Ambos ejecutivos expresaron sus expectativas ante la colocación de la primera piedra, que simbolizará el arranque tangible de una infraestructura llamada a convertirse en referencia en el sur de Europa en el ámbito deportivo, tecnológico y formativo.

El vicepresidente del Cádiz Club de Fútbol, Rafael Contreras, agradeció públicamente la apuesta de la entidad financiera por el desarrollo de la iniciativa. "La confianza de JP Financial supone un impulso determinante para el crecimiento de Sportech. Que una compañía con esta capacidad de visión estratégica apueste por nuestro centro de eventos refuerza la solidez del proyecto y acelera su desarrollo", manifestó Contreras. El directivo señaló que están construyendo algo diferencial para la provincia y para Andalucía, y que alianzas como esta lo hacen posible.

Integración progresiva de la denominación comercial

Contreras también destacó que esta colaboración demuestra la capacidad del Cádiz Club de Fútbol, a través de Nomadar, para generar proyectos empresariales innovadores que trascienden el ámbito estrictamente deportivo. Según el vicepresidente, estas iniciativas contribuyen al desarrollo económico y tecnológico del territorio gaditano.

La denominación JP Financial Arena se integrará de manera progresiva en la identidad visual y en todas las comunicaciones vinculadas al proyecto Sportech conforme avance el desarrollo del complejo. Con este acuerdo, Nomadar y el Cádiz Club de Fútbol continúan consolidando su estrategia de crecimiento internacional y de generación de infraestructuras de alto impacto económico y social en la provincia de Cádiz.

Por su parte, JP Financial refuerza su posicionamiento como entidad comprometida con la innovación, el desarrollo territorial y la creación de oportunidades. El centro de eventos está llamado a convertirse en un referente dentro del ecosistema Sportech, que combinará instalaciones deportivas, tecnológicas y formativas en una misma ubicación.