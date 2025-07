La CEC reclama soluciones urgentes ante el colapso que padece la AP-4

La Cámara de Comercio de Sevilla y Gaesco (la patronal de la construcción) comentaron hace un año a la Delegación del Gobierno de España en Andalucía que poner remedio a los atascos casi diarios que sufre la AP-4 que une esta provincia con Cádiz tiene una solución “rápida y barata”: crear un tercer carril reduciendo la anchura de los ya existentes. Un año después, su idea sigue sin respuesta.

José Andrés Santos, presidente de la Confederación de Empresas de Cádiz, recordó ayer a este diario la importancia que la autopista tiene para la provincia, puesto que “para nosotros no es simplemente la conexión con Sevilla, es la vía que nos une con Madrid, no nos olvidemos. Y está colapsada. Cada verano que pasa se nota mucho más. Cada día está peor”, asegura.

Al preguntarle por esta propuesta de solución de urgencia afirma no tener “conocimientos técnicos al respecto”. “A mí no me ha llegado esa propuesta, pero si el Ministerio ve que puede estar avalada por criterios técnicos, existe seguridad vial y mejora su idea de manera inmediata, bienvenida sea”.

Santos reitera que “nosotros lo que demandamos en su momento fue el desdoble de la N-IV, antes incluso de que se liberara la autopista, porque veíamos que iba a ocurrir esto. Necesitamos medidas urgentes y a largo plazo. Si la simple modificación de un ligero estrechamiento de los carriles de la autopista, pintados como se hizo con el puente Carranza hace un montón de años, cuando se puso el carril reversible, puede acabar con el problema, pues que se haga ya. Desconozco si técnicamente es viable o no, esa es otra cuestión. Lo que sí es preocupante es que no haya respuesta de la propuesta del Ministerio en un año”.

José Andrés Santos, presidente de la Confederación de Empresas de Cádiz. / Jesús Marín

Para el presidente de la CEC, el colapso del autopista se debe a varios factores que están originando una especie de tormenta perfecta. De un lado, los retrasos ferroviarios, que han generado “tal incertidumbre en la población que muchos han renunciado a usar el tren”. Otro aspecto que apunta Santos es “el desarrollo residencial de la provincia, que también está creciendo, por lo tanto en época de vacaciones ese turismo que ha invertido en Cádiz en su segunda residencia regresa. Y eso también lo notan las carreteras”. Y tampoco se puede olvidar la escasa regularidad de los vuelos que tiene el Aeropuerto. “La suma de todos estos factores es lo que provoca que año a año vaya incrementando ese colapso de la autopista. Cada vez hay más gente que se decide por usar el vehículo privado, con lo que esto supone”.

Exportaciones

Desde la CEC se recalca la importancia que el colapso en la AP-4 tiene para el tejido industrial y empresarial de la provincia, que está liderando las exportaciones en Andalucía. “En ese sentido, vamos en el buen camino. Estamos creciendo con un peso importantísimo. Estamos generando empleo, tenemos una economía provincial muy diversificada, con un peso importantísimo industrial, turístico y en los servicios. Nos falta tener más músculo empresarial para poder crecer más todavía”.

Al pedirle un pequeño balance de estos meses que lleva como presidente de la CEC indica que “llevo muchos años vinculado a la Confederación como vicepresidente, y no me ha sorprendido encontrar una asociación muy unida, lo que es fundamental. Desde el punto de vista institucional veo mucha cercanía por parte de todos los alcaldes de la provincia, desde el político hacia la sensibilidad que tenemos el empresariado para desarrollar más empresas y vínculos con cada territorio. Da un balance muy positivo. Creo que estamos en un momento que debemos ser inteligentes y aprovechar al máximo como Confederación de Empresas de la provincia para ayudar al tejido empresarial a este crecimiento económico, que sea algo consolidado y que ante cualquier posible crisis que pueda venir, que siempre vendrá alguna, sea algo más fuerte que en las anteriores”, dijo para terminar.