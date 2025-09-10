Cazas del Ejército del Aire se adiestran en lanzamiento de misiles en el Golfo de Cádiz

Un blanco aéreo del ejercicio con cazas del Ejército del Aire y del Espacio que se desarrolla en el Golfo de Cádiz.

El Mando Aéreo de Combate (MACOM) -responsable de la instrucción, adiestramiento y evaluación de las unidades aéreas de combate, apoyo al combate y del sistema de mando y control - comenzó este lunes en el espacio aéreo del golfo de Cádiz el ejercicio Atlante 25 y que se llevará a cabo hasta el 12 de septiembre. Se trata de una actividad de instrucción y adiestramineto de tiro de misiles aire‑aire, así como de defensa contra UAS (C‑UAS DCA). El mismo consiste en lanzar misiles radáricos activos e infrarrojos sobre blancos aéreos semiautónomos tipo SCRAB II y SCRAB III.

Según explicaron desde el Ejército del Aire y el Espacio en una nota, el propósito de estas prácticas es adiestrar a las tripulaciones y al personal especialista, mecánicos y armeros en la instalación, montaje y empleo del armamento aire‑aire; comprobar el estado logístico y operativo de los distintos sistemas de armas empleados; y poner a prueba la eficacia de las tácticas, técnicas y procedimientos propios contra aeronaves tripuladas simuladas y UAS.

Para desarrollar el Atlante 25 se han desplegado en la Base Aérea de Morón las aeronaves C‑15 (F-18) y C‑16 (Eurofigther) de las alas 11, 12, 14, 15 y 46, acompañadas por sus tripulaciones y personal de apoyo, a las que se sumará personal del Centro Logístico de Armamento y Experimentación (CLAEX) y del propio MACOM. Además, el Centro de Operaciones Aéreas (AOC), ubicado en la Base Aérea de Torrejón, actúa como puesto de mando y control durante la ejecución del ejercicio, coordinando al mismo tiempo el control táctico para las operaciones de vigilancia, policía del aire y defensa del espacio aéreo de soberanía nacional.

Además de su misión permanente de defensa del espacio aéreo de soberanía nacional, el Ejército del Aire y del Espacio debe mantener sus unidades preparadas para transferirse a la estructura operativa de las Fuerzas Armadas o participar en misiones internacionales que se determinen. En la actualidad, cualquier operación conjunta o combinada exige un cierto grado de superioridad aérea en el área de operaciones; por ello es esencial que las tripulaciones se adiestren periódicamente en el tiro real de misiles y se desarrollen tácticas específicas para interceptar y neutralizar drones.

Medidas de seguridad

El empleo de armamento real obliga a extremar las medidas de seguridad que el Ejército del Aireaplica en todas sus operaciones. Por ello, antes de cada lanzamiento el área de superficie será despejada de cualquier tráfico marítimo, empleando para ello medios, tanto del Ejército del Aire y del Espacio, como de la Armada. Además, el GRUCEMAC (Grupo Central de Mando y Control) y la Escuadrilla de Control Aéreo Operativo (ECAO Sevilla) vigilarán que el espacio reservado para el ejercicio permanezca completamente libre de aeronaves no autorizadas, ofreciendo así el máximo nivel de seguridad.

Durante el ejercicio están movilizados los medios de búsqueda y salvamento SAR para cualquier contingencia que se pudiera dar durante el mismo.

Según el Ejército del Aire y el Espacio, "Atlante 25 refleja los valores fundamentales de las Fuerzas Armadas: trabajo en equipo, dedicación, alta preparación y un compromiso inquebrantable con la defensa y seguridad de España". Con ello, "no solo demuestra las capacidades militares, sino también el compromiso con la paz y la estabilidad en el territorio español".