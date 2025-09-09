Un cargamento militar en el Muelle Ciudad, en Cádiz, sorprende a los viandantes

Los viandantes que se encontraban en la mañana de este martes paseando por la avenida del Puerto de Cádiz. Un cargamento militar de más de una decena de camiones se encontraba en el Muelle Ciudad preparado para embarcar. Dentro del equipamiento, destacaba uno de los vehículos ya que transportaba tres misiles de grandes dimensiones.

Este armamento ha llamado la atención de las personas que transitaban por este punto del centro de la ciudad a primera hora de la mañana, más si cabe por el contexto internacional y por ser un lugar público y a la vista de todos los paseantes. Un hecho sorprendete ya que el Ejército cuenta con varias instalaciones militares en Cádiz, San Fernando y Rota.

A pesar de lo llamativo, fuentes de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz han precisado a este medio que estas imágenes son habituales. Así, este cargamento se estaba preparando en el Muelle Ciudad para ser embarcado en el ferry Ciudad de Valencia, que se encarga de unir el puerto gaditano con las Islas Canarias.

De esta forma, el Ejército ha decidido realizar el traslado logístico para sus bases en Canarias a través de la línea regular que explota la empresa Armas Transmediterránea en vez de por sus propios medios.

De hecho, el buque Ciudad de Valencia se encuentra fondeado en estos momentos en el Muelle de la Libertad realizando toda la operativa de embarque antes de su salida a las 14 horas rumbo a las Islas Canarias. Así, a partir de mañana miércoles, realizará paradas en Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Tenerife.

Poco antes del mediodía, el Muelle Ciudad ha quedado despejado una vez que el cargamento militar ya ha sido trasladado al Ciudad de Valencia para su embarque, recuperando esta zona la tranquilidad.