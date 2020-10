Las cataratas son la causa más común de ceguera en el mundo

Esta enfermedad inicialmente imposibilita tener una visión clara y nítida del ambiente y con el paso del tiempo puede provocar ceguera si no es tratada a tiempo. En la mayoría de los casos se relaciona con el envejecimiento, pero también los niños pueden nacer con esta condición o desarrollarse a consecuencia de traumas oculares, por diabetes, ingesta de corticoides y otras enfermedades.

“La catarata es la opacificación total o parcial de la lente natural que tenemos en el ojo llamada cristalino. No hay nada que influya en su desaparición y, por tanto, no se puede prevenir, la única solución es quirúrgica”, explica el doctor Ramón Ruiz Mesa, director médico de la clínica Oftalvist en Jerez de la Frontera ubicada en el Hospital HLA Puerta del Sur.

En España se llevan a cabo alrededor de 500.000 operaciones de cataratas al año, por lo que es una de las cirugías más demandadas en el campo de la oftalmología. De las 28.000 cirugías realizadas por el Grupo Oftalvist en el año 2019 en su más de 35 clínicas, 16.000 corresponde a la cirugía de cataratas. Actualmente Oftalvist participa en el desarrollo de diferentes dispositivos a nivel mundial de facoemulsificadores con ultrasonidos, aparatos que ayudan a eliminar dichas opacidades en la cirugía de cataratas.

“Es importante aclarar que la vista cansada o presbicia es la fase inicial de la catarata. A partir de los 40-45 años, como consecuencia del envejecimiento de la lente transparente que tenemos dentro del ojo, ésta pierde su capacidad de acomodación o capacidad de enfocar objetos a diferentes distancias, por tanto, pierde flexibilidad y esto conlleva a la pérdida de nitidez de la visión cercana”, matiza el doctor.

Con los años la pérdida de visión del cristalino sigue avanzando y, a partir de los 60, esta opacificación se hace cada vez más evidente. Entre algunos de los síntomas que se pueden experimentar son, según indica el doctor Ruiz Mesa, “la pérdida de visión tanto de lejos como de cerca, los objetos se ven borrosos a cualquier distancia, mayor sensibilidad a la luz, problemas de visión nocturna o cambios frecuentes en la graduación de las gafas”.

Operación de cataratas Excellence

La cirugía de cataratas consiste en sustituir el cristalino opacificado por una lente intraocular artificial adaptada y personalizada a las necesidades de cada paciente.

“Hoy en día es unos de los procedimientos oftalmológicos más rápidos, efectivos e indoloros que no requieren ingreso hospitalario. No obstante, en Oftalvist se ha apostado por incorporar un plus de seguridad con la cirugía de cataratas realizada con una plataforma láser de femtosegundo”, apunta el doctor.El Grupo Oftalvist fue pionero en 2012 en España en dotar a todas sus unidades quirúrgicas una avanzada tecnología láser para un tratamiento con resultados más precisos.

“Además del tratamiento manual por ultrasonidos, los llamados láseres de femtosegundo ayudan a mejorar el centrado en el implante de la lente intraocular lo que permite una cirugía más exacta y esto se traduce en una mejor visión para el paciente, especialmente en la implantación de lentes de alta tecnología empleadas para poder ofrecer una mejor visión en todas las distancias y de forma espontánea tras la cirugía”, subraya el doctor.

En cuanto al postoperatorio, el paciente también puede volver a su rutina habitual casi de forma inmediata tras la intervención ya que “el trauma ocular se reduce al aplicar menor energía en el ojo que de forma convencional”.

Sobre el tipo de lentes intraoculares, lo más novedoso es la aparición de la lente trifocal, así mismo Oftalvist es un centro requerido por las principales casas de la industria del sector, proveedoras de este tipo de lentes, para diferentes estudios y trials con miras a encontrar tras la cirugía la mayor independencia del uso a cualquier distancia con la que el paciente puede enfocar tanto de cerca, lejos y media distancia. “Una alternativa en la que el grado de satisfacción es muy alto ya que permite casi eliminar la necesidad de gafas de forma definitiva”, añade.