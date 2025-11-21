Caso Barbate: Un informe concluye que la narcolancha fue "directa" hacia la zódiac de la Guardia Civil

La instrucción del caso Barbate, que investiga la muerte de dos guardias civiles tras ser arrollados por una narcolancha en febrero de 2024 en el recinto portuario de la localidad, da un paso más con la incorporación del informe solicitado por el juez instructor sobre la intencionalidad del piloto de la semirrígida. Esta pericial concluye que, en el momento del impacto, la embarcación de alta velocidad puso rumbo directo hacia la zódiac de los agentes sin hacer ninguna maniobra evasiva y manteniendo la velocidad de planeo, lo que desmontaría la versión ofrecida por Karim El Baqqali, el piloto, quien sostuvo durante su declaración que su intención fue esquivar a la patrullera y que, por tanto, lo ocurrido aquella noche fue un accidente. Esta pericial será clave a la hora de determinar si la muerte de los agentes fue un homicidio o un asesinato.

El informe, adelantado por Canal Sur, atribuye la colisión entre la narcolancha y la zódiac de la Guardia Civil a múltiples factores. Sostiene así que la semirrígida navegaba a una velocidad elevada, tanto en las maniobras circulares previas al impacto como cuando adoptó rumbo directo hacia la pequeña embarcación donde iban seis agentes. Asimismo, refiere que el piloto mantuvo "esa velocidad excesiva", sin adaptarse "a las circunstancias de visibilidad y mar adversa, lo que resultó determinante en la producción de la colisión".

Tras el análisis pormenorizado de todos los vídeos de aquella noche aportados al procedimiento, el informe determina que a esa velocidad, no había margen suficiente para evitar el choque. A lo que se une que en el planeo de la lancha, con la proa elevada, el piloto disponía de menor campo visual, agravado por la oscuridad y la mala mar en el puerto barbateño. Aun así, el patrón de la embarcación de alta velocidad no adaptó su navegación a las normas de prevención de abordajes.

Este informe fue encargado por el juez instructor de la causa hace nueve meses para tratar de determinar si la muerte de los agentes David Pérez y Miguel Ángel González fue intencionada, como sostienen los informes de la Guardia Civil, o accidental, como asegura la defensa de Karim El Baqqali.

Estado en el que quedó la zódiac de la Guardia Civil / D.C.

Karim El Baqqali, el piloto de la narcolancha, cumplió el pasado mes de septiembre un año en prisión después de que se entregara a los siete meses de que ocurrieran los hechos. Posteriormente, entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, se detuvo a los tres tripulantes que lo acompañaban, de los cuales dos están en libertad desde el mes de julio tras haber abonado una fianza.

El trabajo de la Guardia Civil para dar con los autores de los hechos fue complicado, ya que en un principio, escasas horas después de los hechos, fueron detenidas seis personas de otra narcolancha también presente esa noche en el puerto de Barbate liderada por el conocido como 'Kiko el Cabra'.

Meses después, en mayo de 2024, un informe de la Guardia Civil descartaba que la narcolancha que pilotaba 'Kiko el Cabra' fuese la que embistió en varias ocasiones a la zódiac del Instituto Armado hasta matar a los dos agentes. El informe fue elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) y certificaba que en base a los elementos objetivos recabados era posible concluir que la narcolancha que arremetió en el puerto de Barbate, hasta en seis ocasiones contra la patrullera oficial de la Guardia Civil, no era la intervenida la mañana del 10 de febrero en La Línea de la Concepción, horas después del trágico suceso.

Para ello, se recabaron declaraciones de testigos y también vídeos, entre ellos el de uno de los detenidos que ingresó en prisión que grabó las embestidas desde otra narcolancha. Los arrestados sostuvieron desde el primer momento que no eran los autores del doble homicidio y apuntaron a otro ciudadano de nacionalidad marroquí, Karim.

Así, la detención de Karim meses después provocó la "satisfacción" del Gobierno, mostrada por el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, que resaltó también "la absoluta colaboración" por parte de Marruecos "desde el inicio de esta investigación". Además, alabó la investigación "concienzuda" de la Guardia Civil.