common.go-to-content
header.menu.open
Cádiz
Cádiz
Vivir en Cádiz
Cultura
El balcón
Con la venia
Provincia
El Puerto
San Fernando
Chiclana
Puerto Real
Sierra
Costa Noroeste
Janda
Turismo
Carnaval
Andalucía
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Sociedad
Salud
Medio ambiente
Motor
De compras
Economía
Cádiz CF
Fotogalerías
Opinión
Editorial
Artículos
Tribuna
Análisis
Regístrate
Cádiz
Noticias Cádiz
Cadizfornia
Vivir en Cádiz
Carnaval
El Balcón
Con la venia
Semana Santa
Fotogalerías
Provincia
Noticias provincia
Chiclana
El Puerto
San Fernando
Puerto Real
Sierra
Costa Noroeste
Janda
Turismo
Cadizfornia
Panorama
Andalucía
España
Economía
Mundo
Entrevistas
Sociedad
Noticias Sociedad
Salud
Medio ambiente
Gastronomía
Cosas de Comé
Motor
De compras
Wappíssima
BC Noticias
Deportes
Noticias Deportes
Cádiz CF
Cultura y Ocio
Cultura
Pasarela
TV-Comunicación
Salseo
Turismo y viajes
Toros
Noticias Toros
Opinión
Editorial
Artículos
Tribuna
Análisis
Tecnología
Noticias Tecnología
Videojuegos
Suplemento Tecnológico
Multimedia
Vídeos
Newsletters
Suscripciones
Suscripción al Diario en PDF
Suscrípción al Diario en papel
Buscar contenidos
Vista general del salón.
/
Ignacio Casas de Ciria
Una casa que dialoga con su entorno en el campo de Arcos
Igor Ramírez García-Peralta mezcla en su cortijo de la Sierrezuela su amor por la naturaleza con una decoración que mezcla el estilo clásico y los referentes del enclave
Decoración: Un cuadro de naturaleza y vida en el corazón de la provincia
1/20
Fachada principal.
/
Ignacio Casas de Ciria
2/20
Puerta de entrada a la casa.
/
Ignacio Casas de Ciria
3/20
Uno de los frontales del salón, decorado en estilo clásico
/
Ignacio Casas de Ciria
4/20
El antiguo tapiz de Flandes es el principal protagonista del salón.
/
Ignacio Casas de Ciria
5/20
Ramírez García-Peralta, en uno de sus caballos por los alrededores de la propiedad.jpg
/
Ignacio Casas de Ciria
6/20
La mesa del comedor, completamente vestida.
/
Ignacio Casas de Ciria
7/20
Alrededor de la chimenea, hay dos sillones tapizados en damasco.
/
Ignacio Casas de Ciria
8/20
Vista de la sala desde la mesa.
/
Ignacio Casas de Ciria
9/20
Distribuidor hacia el segundo piso.
/
Ignacio Casas de Ciria
10/20
El baño cuenta con un mueble de lavabo de obra.
/
Ignacio Casas de Ciria
11/20
Uno de los rincones, aprovechado como oratorio.
/
Ignacio Casas de Ciria
12/20
El propietario, con algunos de sus animales.
/
Ignacio Casas de Ciria
13/20
Otro de los rincones, recuperado como biblioteca
/
Ignacio Casas de Ciria
14/20
Los escalones son originales de la construcción.
/
Ignacio Casas de Ciria
15/20
El propietario, con sus perros.
/
Ignacio Casas de Ciria
16/20
Uno de los cuartos, que plasma el concepto de alcoba.
/
Ignacio Casas de Ciria
17/20
Uno de los dormitorios, con notas eclécticas
/
Ignacio Casas de Ciria
18/20
El patio cuenta con una zona de velador.
/
Ignacio Casas de Ciria
19/20
La alberca, en líneas tradicionales.
/
Ignacio Casas de Ciria
20/20
El propietario, a la entrada de la finca.
/
Ignacio Casas de Ciria
También te puede interesar
Una casa que dialoga con su entorno en el campo de Arcos
Decoración: Naturaleza y vida en este cortijo de Arcos
Faenando la grifa
Pepe Millán, cabrero y guardián de las tradiciones de la Sierra de Cádiz
Lo último
Rocieros
Laca Udilla, Nix o La Escándalo, bienvenidos a 'Drag Race España 5'
Lo justo para Joaquín Prat (en memoria de su padre)
La comunidad sorda de Cádiz reclama ser escuchada