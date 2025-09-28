Vista general del salón.
Vista general del salón. / Ignacio Casas de Ciria

Una casa que dialoga con su entorno en el campo de Arcos

Igor Ramírez García-Peralta mezcla en su cortijo de la Sierrezuela su amor por la naturaleza con una decoración que mezcla el estilo clásico y los referentes del enclave

Decoración: Un cuadro de naturaleza y vida en el corazón de la provincia

28 de septiembre 2025 - 07:00

Fachada principal.
1/20 Fachada principal. / Ignacio Casas de Ciria
Puerta de entrada a la casa.
2/20 Puerta de entrada a la casa. / Ignacio Casas de Ciria
Uno de los frontales del salón, decorado en estilo clásico
3/20 Uno de los frontales del salón, decorado en estilo clásico / Ignacio Casas de Ciria
El antiguo tapiz de Flandes es el principal protagonista del salón.
4/20 El antiguo tapiz de Flandes es el principal protagonista del salón. / Ignacio Casas de Ciria
Ramírez García-Peralta, en uno de sus caballos por los alrededores de la propiedad.jpg
5/20 Ramírez García-Peralta, en uno de sus caballos por los alrededores de la propiedad.jpg / Ignacio Casas de Ciria
La mesa del comedor, completamente vestida.
6/20 La mesa del comedor, completamente vestida. / Ignacio Casas de Ciria
Alrededor de la chimenea, hay dos sillones tapizados en damasco.
7/20 Alrededor de la chimenea, hay dos sillones tapizados en damasco. / Ignacio Casas de Ciria
Vista de la sala desde la mesa.
8/20 Vista de la sala desde la mesa. / Ignacio Casas de Ciria
Distribuidor hacia el segundo piso.
9/20 Distribuidor hacia el segundo piso. / Ignacio Casas de Ciria
El baño cuenta con un mueble de lavabo de obra.
10/20 El baño cuenta con un mueble de lavabo de obra. / Ignacio Casas de Ciria
Uno de los rincones, aprovechado como oratorio.
11/20 Uno de los rincones, aprovechado como oratorio. / Ignacio Casas de Ciria
El propietario, con algunos de sus animales.
12/20 El propietario, con algunos de sus animales. / Ignacio Casas de Ciria
Otro de los rincones, recuperado como biblioteca
13/20 Otro de los rincones, recuperado como biblioteca / Ignacio Casas de Ciria
Los escalones son originales de la construcción.
14/20 Los escalones son originales de la construcción. / Ignacio Casas de Ciria
El propietario, con sus perros.
15/20 El propietario, con sus perros. / Ignacio Casas de Ciria
Uno de los cuartos, que plasma el concepto de alcoba.
16/20 Uno de los cuartos, que plasma el concepto de alcoba. / Ignacio Casas de Ciria
Uno de los dormitorios, con notas eclécticas
17/20 Uno de los dormitorios, con notas eclécticas / Ignacio Casas de Ciria
El patio cuenta con una zona de velador.
18/20 El patio cuenta con una zona de velador. / Ignacio Casas de Ciria
La alberca, en líneas tradicionales.
19/20 La alberca, en líneas tradicionales. / Ignacio Casas de Ciria
El propietario, a la entrada de la finca.
20/20 El propietario, a la entrada de la finca. / Ignacio Casas de Ciria

