¿Tienes casa en Cádiz? Diputación pone en marcha una calculadora para conocer el "potencial solar" de tu tejado

La Diputación de Cádiz ha creado una calculadora virtual que permite conocer el potencial solar que tienen los tejados de la provincia gaditana, una herramienta que se ha dado a conocer en la clausura de la Oficina de Transformación Comunitaria, celebrada este hoy en El Bosque.

Como ha detallado la Diputación en una nota, esta Calculadora Fotovoltaica funciona de tal manera que con teclear la dirección del edificio sobre el que se quiere obtener información, esta herramienta arroja resultados sobre el número de paneles solares que se pueden colocar en el tejado, el coste de la instalación y el ahorro energético que supondría, entre otros datos.

Los datos que arroja la calculadora sirven para conocer, de forma sencilla y rápida, el potencial de la cubierta de un edificio, facilitando así dar el primer paso hacia la energía comunitaria. Con esta herramienta se puede saber el número de horas de sol al año, la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que dejarían de arrojarse si se pusieran placas solares, la energía que se produciría anualmente, el coste de la factura energética sin energía solar y la comparativa una vez instaladas.

Además de la calculadora, se ha presentado una plataforma virtual diseñada para centralizar toda la información necesaria para iniciar el proyecto. Se llama 'One Stop Shop' (OSS) y ofrece, entre otras funciones, información actualizada --noticias, eventos y oportunidades de financiación--, recursos prácticos como guías y herramientas para facilitar el proceso de creación de una comunidad energética, y un espacio de conexión, un foro para interactuar, compartir experiencias y establecer vínculos estratégicos.

OBJETIVO: DEMOCRATIZAR EL SISTEMA ENÉRGÉTICO

La herramienta virtual es una de las utilidades que se han puesto en marcha en el marco de la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) de la Diputación de Cádiz, el proyecto de la administración provincial para impulsar la creación de comunidades energéticas. Así, a lo largo de la provincia y a través de la institución provincial, se han creado comunidades energéticas en Bornos, Trebujena, Cádiz, Villaluenga, Puerto Real y Alcalá del Valle. Además, hay "interés" en desarrollar iniciativas de energía compartida en otras localidades, a las que se seguirá asesorando desde la Diputación.

"No se trata sólo de producir energía renovable, sino de democratizar el sistema energético, permitiendo a la ciudadanía, los municipios y el tejido social que participen de forma activa en la generación, gestión y aprovechamiento de la energía", indicó el responsable del Área de Transición Ecológica, Javier Vidal. quien ha abundado en que "la energía compartida es una de las herramientas más potentes con las que contamos para avanzar hacia una transición ecológica justa".

La Oficina de Transformación Comunitaria de la Provincia de Cádiz es un proyecto que ha supuesto una inversión de 331.000 euros, de los que 231.700 euros proceden de fondos europeos Next Generation y el resto, 99.300 euros, los aporta la Diputación con recursos propios.

La sede central se ha ubicado en el Campus de Excelencia Profesional El Madrugador de la Diputación en El Puerto de Santa María. También se han habilitado oficinas periféricas en Chipiona, La Línea y Bornos, además de una sede virtual.