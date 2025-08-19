Carreras de Caballos de Sanlúcar 2025: Souza despierta a tiempo en una jornada frenética con cinco ganadores distintos

Los caballos volvían a pisar las húmedas arenas de las Piletas de Sanlúcar para dar comienzo a un segundo ciclo de las Carreras de Caballos que aspira a ser tan intenso y espectacular como los tres días iniciales celebrados dos semanas atrás. Con más expectación, si cabe, en una primera jornada en la que se disputarían hasta cinco carreras —único día con esta particularidad en ambos ciclos—, las miradas estaban puestas en el Gran Premio de Andalucía, segundo de esta edición tras el Gusto del Sur, que fue ganado por el portugués Ricardo Souza, protagonista del primer ciclo con siete victorias en nueve carreras disputadas. Eso sí, como es habitual, el incremento en los premios para este segundo ciclo con respecto al inicial ponía a muchos caballos en liza en todas las carreras, dispuestos a aguarle la fiesta al portugués.

En la primera carrera de este segundo ciclo hasta 9 caballos y sus respectivos jockeys se disputaban el premio Beafeater 0,0 que repartía hasta 8.500 euros en total. Ricardo Souza partía como principal favorito tras sus exhibiciones, buscando seguir la senda montando a Smooth Transition. En los primeros metros de los 1.800 totales se ponía en cabeza junto a Fiji Gold, que se distanciaba de Roblon, que los perseguía, y un pelotón de seis caballos más. Sin embargo, el fuerte ritmo de los dos caballos de cabeza les pasó factura cuando en los últimos 500 metros sorprendía desde atrás y por abajo Bygrace, además de Eton Messer y Rock City Falls, dispuntándose un sprint a tres. El debutante en la playa de Sanlúcar, el brasileño Eloise Chaves, aprovechó la clase de Eton Messer para conseguir su primera victoria, por delante de los dos Nicos, de Julián y Valle, segundos y terceros respectivamente.

Con 9.350 euros en premios se disputaba la segunda carrera, premio Puerto de Sevilla, con otros nueve caballos en la pelea y todos pendiente de Mauro, con Souza, que ya había conseguido ganar en el primer ciclo. Exposed, Zalacain y Cromatic también eran los principales rivales para el favorítismo Mauro. Northern Sonas lideró la carrera desde los cajones, con los caballos punteros sin mostrarse en la cabeza. El primero que lo hizo fue Zalacain, que puso al resto de caballos prácticamente en línea para disputar los últimos 500 metros. Exposed ganó unos metros en el sprint, por delante de Cromatic, que no pudo rematar ante el empuje del caballo montado por Nico Valle, que vencía en un final en el que el favorito no hizo siquiera podium, ante la sorpresa de Magical Beat.

La carrera estrella de la jornada llegaba con un retraso acumulado de casi media hora sobre el horario previsto. Por delante, 1.600 metros entre los cajones y la gloria de vencer en el Gran Premio de Andalucía (10.200 euros), seguido en directo por la consejera de Deportes, Patricia del Pozo. Diez participantes y cuatro favoritos, destacando a The Snaper, con un Ricardo Souza al que se le resistía su primera victoria en este segundo ciclo.

Telemachus y Georgeus tomaron la cabeza de carrera tras una salida en la que todos buscaron la arena mojada para arañar metros desde el inicio. Fue una carrera rápida, en la que Half Moon Rising atacó pronto, aunque fue superado con facilidad por It’s Chico Time, que se colocó en punta en un sprint que se preveía muy ajustado. Apareció entonces, por fin, The Snaper, un caballo rematador que Souza conoce a la perfección. Se le pegó con rapidez Super Lover, con un Nico Valle decidido a destacar en este segundo ciclo. El final fue muy reñido y terminó con la victoria de The Snaper, que otorgó al jockey portugués su segundo gran premio. Completó el podio Telemachus, con la monta del debutante suizo Graberg.

Cuarta carrera de esta frenética jornada para un premio Ciudad de Sevilla de 1.800 metros para los doce caballos inscritos. Inicio tranquilo de la carrera que comandó en los primeros instantes Camargo. El favorito, Big Bad Wolf, se puso en última posición con la idea de controlar la prueba hasta los metros finales. Lady Wulfrum y Piaca trataban de dar caza a un Camargo que cogió unos metros ante la pasividad del pelotón. En el sprint final apareció el caballo sanluqueño Alphabetic, con la monta de Jaime Gelabert, que hizo un final apoteósico para conseguir la primera victoria de esta edición tras ser el triunfador en 2024. Segundo, Big Bad Wolf, con Nico de Julián, y tercero, Tiora, Janacek.

Con la prueba Caixabank se cerraría esta intensa y larga tarde en el Hipódromo de Sanlúcar. Carrera corta de 1.400 metros con una nueva relación de doce caballos en la que se imprimió un ritmo alto desde un principio con el liderazgo de Mr Jennings. Final de carrera muy apretada en la que Max Thunder fue el primero en atacar a menos de 500 metros de meta, que a la postre sería definitivo para conseguir unos metros de ventaja con sus perseguidores, Disillusion y Natural Path, que nada pudieron hacer con el castrado de Cristina Pérez, consiguiendo su primera victoria ante el ocaso del sol.