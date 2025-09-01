El caos de las oficinas de Correos en Cádiz durante el verano: retrasos en las entregas de hasta dos meses

Las oficinas de Correos en Cádiz han sufrido un verano difícil. El sindicato CSIF denuncia el amontonamiento de envíos en las sucursales de la provincia gaditana por la falta de contratación de personal para cubrir vacaciones y bajas. El "caos en las carterías", sostienen, ha causado numerosos retrasos en las entregas de paquetes en todos los municipios de Cádiz.

Según CSIF, los empleados en activo han tenido que soportar el mes de mayor carga de trabajo de todo el año por la falta de previsión. “Las graves consecuencias de este caos también las paga la ciudadanía, al recibir sus cartas y envíos ordinarios con hasta dos meses de retraso”, mantienen. El problema de esta situación: la no contratación de nuevos refuerzos. “El motivo de esta situación cae por su propio peso; no se está contratando ni ahora, ni tampoco se ha venido haciendo durante todo el año. Ni se cubren las vacaciones de verano, ni siquiera las bajas médicas”, señala Berenguela Rodríguez, delegada de CSIF Cádiz en Correos.

Respecto a las contrataciones que sí se han llegado a realizar, desde CSIF afean que se han hecho a destiempo y una vez que el problema ha estallado en algunas de las unidades. “Correos hace caso omiso a nuestras peticiones de contratación y cuando decide realizar un contrato lo hace “parcheando”, tarde, por escasos días y casi siempre de jornada parcial. Esto conlleva a que la situación de las unidades no mejore", lamenta Rodríguez.

Citas médicas sin entregar por falta de carteros en Correos

Una de las trabas que, además, se encuentra Correos en verano es del uso de personal eventual de la bolsa. Pues la mayoría de profesionales más cualificados rechaza la oferta a tiempo parcial al estar ya empleados en otros trabajos. Por lo que las sustituciones con empleados de mayores garantías se complican en verano.

“La prioridad de la empresa está siendo la paquetería y, ante la falta de carteros, los envíos ordinarios se amontonan en cajas desde junio. Incluso hay carterías en que los tienen sin clasificar”, advierten desde CSIF. Y avisan que muchos de esos envíos sufren demoras son de principios de julio y que entre ellos hay citas médicas y cartas administrativas que cuentan con unos plazos que cumplir.

Estas son las oficinas de Correos más castigadas en Cádiz

La denuncia del sindicato CSIF es que las plantillas en verano en Correos están al 60%. En el capítulo de peores casos, el de la sucursal de Olvera, con solo un cartero en activo de los tres en plantilla. Un caso parecido al de Vejer, con tres carteros de siete haciendo repartos. En una ciudad más grande como Jerez, dos de las unidades han estado al 50%.

Tal como refleja CSIF en su nota, en Sanlúcar, de una plantilla de 27 trabajadores, en turno de mañana, faltaron 13; en Rota, llegó a haber solo cuatro trabajadores de 12. Algeciras contó con 20 carteros trabajando de los 39 que conforman la plantilla. Por su parte, San Fernando, se quedó con 11 de 34 carteros. En El Puerto de Santa María, de 30 carteros sólo hay 18 y en Cádiz capital, de 55 carteros apenas hay 28 en activo.