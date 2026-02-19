El camping Tajo Rodillo de Grazalema se convierte en refugio para las familias que aún no pueden volver a sus casas

Aunque el 80% de los habitantes de Grazalema ya ha podido regresar a sus casas, aún hay muchas personas que no han tenido esa suerte al encontrarse sus viviendas en 'zonas rojas' a la espera de que los expertos determinen que son completamente seguras. Ante esa situación, la localidad se ha volcado con esos vecinos abriendo las puertas tanto de casas particulares como de alojamientos turísticos para que puedan al menos estar más cerca de los suyos.

El camping Tajo Rodillo no ha dudado en acoger a esas familias que aguardan el momento de volver a casa. El establecimiento está ubicado en las afueras de la localidad y, al encontrarse en pendiente, no ha sufrido los daños de otras zonas más afectadas por las inundaciones y acumulaciones de agua.

En total han sido cuatro familias de Grazalema las que se han instalado provisionalmente en los bungalows de Tajo Rodillo, equipados con cocina y baño propio. “Desde el primer momento pusimos nuestras instalaciones a disposición de la localidad y así lo hicimos saber al Ayuntamiento, que este martes nos llamó para alojar a estos vecinos, entre los que se encuentran personas vulnerables como niños y mayores”, comenta José Antonio Camúñez, director general de Grupo ISP, empresa responsable del camping.

"Es desesperante llevar tantos días fuera"

Aunque nada como la comodidad del hogar, estas familias han podido regresar cerca de su entorno y sus familias. “Los bungalows les permiten tener más intimidad que el polideportivo de Ronda, donde han pasado más de 10 días”, añade Camúñez.

Las instalaciones del camping han sufrido pequeños daños a consecuencia del temporal, como goteras o deterioro de la piscina y algunos accesos, pero las condiciones generales son óptimas para acoger a estas familias.

Manuela Santos es una de las personas realojadas en Tajo Rodillo, empleada del camping y vecina de Grazalema cuya vivienda se encuentra en la denominada 'zona roja'. “Es desesperante llevar tantos días fuera de casa pero al menos aquí estamos en nuestro ambiente y cerca de los nuestros”, comenta.

Compromiso con la sociedad

Tajo Rodillo, como muchos otros negocios turísticos de la zona, acumula ya varias semanas de pérdidas económicas a las puertas de la que es su temporada alta. El temporal ha afectado no solo a lo que llevamos de año, sino que ha provocado numerosas cancelaciones de reservas de cara a los siguientes meses.

El establecimiento está a la espera de que en los próximos días se elabore un estudio técnico para valorar los daños y proceder a las reparaciones, con la esperanza de poder recuperar la normalidad en cuanto sea posible.

“En los momentos difíciles hay que mostrar compromiso con la sociedad, somos una empresa con sensibilidad y responsabilidad social que mira más allá de los números”, añade José Antonio Camúñez.