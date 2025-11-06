Campaña común de las Diputaciones contra el machismo digital el 25-N

La responsable de Igualdad y Diversidad de la Diputación de Cádiz, Susana Sánchez Toro, ha participado en Granada en la presentación de la campaña conjunta de las ocho diputaciones andaluzas con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre. Este año, la institución granadina ha asumido la coordinación de una acción consensuada por las ocho administraciones provinciales, con un enfoque serio, moderno y realista, pero también positivo y constructivo.

Bajo el lema ‘No los dejemos solos frente al machismo online de la manosfera’, la campaña pone el acento en la necesidad de acompañar, comprender y educar a los jóvenes ante los mensajes dañinos que circulan en internet, especialmente en redes sociales, foros o canales donde algunos discursos machistas encuentran espacio para reproducirse y atraer a adolescentes en proceso de formación personal.

La acción de este año profundiza en aspectos, problemas y retos que se esbozaron en la campaña pasada, coordinada precisamente por la Diputación de Cádiz, explica Susana Sánchez Toro. “El año pasado denunciamos la violencia digital machista y este año continuamos en la misma línea, denunciando la manosfera, un concepto que hay gente que no conoce pero que está ahí, que influye en los jóvenes y niños y les incita a ir en contra de las mujeres”, ha concretado.

La campaña se centra en el papel de las familias, los docentes y la comunidad educativa como agentes fundamentales para prevenir la violencia de género desde la infancia y la adolescencia. Se promueve el diálogo intergeneracional y el acompañamiento frente a los contenidos machistas que circulan por la red.

La “manosfera”, término que da título a la campaña, hace referencia al conjunto de espacios digitales donde se difunden mensajes que distorsionan la igualdad y las relaciones entre hombres y mujeres. Estas comunidades, cada vez más presentes en redes, canales de vídeo o podcasts, banalizan la violencia o presentan a los hombres como víctimas del avance de la igualdad.

La creatividad de la campaña ha sido desarrollada por una empresa granadina, que ha diseñado una propuesta inspirada visualmente en la estética de la serie ‘Stranger Things’, evocando la dualidad entre el mundo cotidiano y ese “mundo oscuro” digital donde muchos jóvenes pasan parte de su tiempo. Con esta metáfora, la campaña invita a padres y madres a “mirar al otro lado” de la pantalla para comprender mejor los riesgos y acompañar a sus hijos.

Unidad institucional y compromiso andaluz

Las diputaciones provinciales, como administraciones más cercanas a la ciudadanía, especialmente en el ámbito rural, asumen una responsabilidad esencial en la promoción de la igualdad, la prevención de la violencia de género y la protección de la juventud frente a los riesgos del entorno digital.

Esta campaña común refleja el compromiso de las ocho diputaciones andaluzas y su voluntad de trabajar unidas más allá de ideologías, en torno a valores universales como el respeto, la justicia y la libertad.

Esta acción se desarrollará en la provincia de Cádiz mediante acciones en los medios de comunicación, la difusión de cartelería y la lectura de un manifiesto elaborado al efecto. El material está ya a disposición de los ayuntamientos gaditanos y las entidades que conforman el Consejo Provincial de Igualdad.