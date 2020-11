"Los tiempos cambian, ¿y tú?", la campaña de la Diputación de Cádiz contra la violencia hacia las mujeres

“Los tiempos cambian, ¿y tú?". Es la frase final de un vídeo presentado este jueves en la Diputación de Cádiz y que será parte central de su campaña para el cercano 25-N, Día internacional contra la violencia a las mujeres. La pandemia impedirá realizar otro tipo de actos pero la institución provincial lanzará un mensaje claro en redes sociales y en medios de comunicación frente a una lacra que no cesa, dirigdo especialmente a los más jóvenes.

La presidenta Irene García se ha referido algunos datos oficiales para corroborar su alcance, como que la mitad de las mujeres españolas a partir de 16 años ha sufrido violencia machista en algún momento de su vida, conforme publica la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer del año 2019. Lamenta además el ínfimo porcentaje de denuncias, apenas un 28 por de los casos, así como el agravamiento del problema desde la irrupción de la pandemia, con más llamadas al 016 en lo momentos de confinamiento con el agresor más en casa. La desigualdad además también es económica. "Los últimos datos de desempleo de la provincia confirman que las mujeres conforman el 59% del paro registrado. Los asesinatos, 38 confirmados hasta ahora, "son solo el pico del iceberg".

García ha reiterado la necesidad de la lucha de toda la sociedad por seguir sacando de los hogares este problema, "que no es una cuestión privada ni doméstica”, y ha hablado con preocupación del ascenso de roles de comportamientos en los más jóvenes, "con las nuevas tecnológicas como un nuevo instrumento de control". Por eso, esta campaña está dirigida especialmente a los hombres más jóvenes. Ya Diputación desarrolla programas específicos para la comunidad educativa como es el caso del programa ‘Cuando el roce no hace el cariño’ que ha propiciado la realización de audiovisuales, por parte de alumnado de Secundaria, con los que se denuncian situaciones de violencia contra la mujer, a veces larvadas o latentes, y que terminarán por asomar en el futuro en forma de nuevas cifras de una vergonzosa estadística. "Los micro-machismos no tienen nada de micro", ha reiterado.

Este año la Diputación de Cádiz, a través de su área de Igualdad, coordina la difusión de los mensajes de la campaña a la que se adhieren todas las diputaciones andaluzas y, a través de las corporaciones provinciales, los ayuntamientos. En los próximos días se difundirán en medios de comunicación y redes sociales, en diversos formatos, además de distribuir carteles.

Sobre la fachada principal del Palacio Provincial ya se muestran lonas con datos que revelan la magnitud de la violencia de género. Diputación también colabora con las iniciativas planteadas por los ayuntamientos en un contexto condicionado por la pandemia y que obliga a una difusión mayoritaria de mensajes on line y una reducción de los actos presenciales. En la explicación de las motivaciones de la campaña Irene García ha estado acompañada por la responsable del área de Igualdad, Carmen Collado.