Cadiz vivió un mes de octubre dos grados más cálido que el de 2024

La temperatura media de la provincia de Cádiz el pasado mes de octubre fue de 22,9 grados centígrados, siendo la segunda que registró la temperatura media más alta de todas las provincias andaluzas y considerado con un carácter térmico extremadamente cálido, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según el resumen climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología, recogido por Europa Press, la temperatura de la provincia en el mes de octubre fue dos grados superior al mismo mes del año 2024, cuando se registró 20,6 grados de media.

Así, Cádiz fue la segunda provincia que registró la temperatura más cálida en octubre de 2025, por detrás de Sevilla (23,4 grados), y por delante de Almería (22,7 grados), Málaga (22,6 grados) y Huelva (22,5 grados). Por su parte, Granada (con 19,5 grados) y Jaén (20,6) fueron las provincias que registraron las temperaturas más bajas en Andalucía.

Según la Aemet, el mes de octubre, en cuanto a temperatura ha tenido un carácter muy cálido en Andalucía, con una temperatura media de 20,2 grados, 2,7 grados por encima del promedio, siendo el tercer octubre más calido desde 1961.

Comparativamente con Cádiz, esto supone que la provincia se situó en octubre por encima de la media de la comunidad autónoma en algo más de dos grados y medio. En cuanto a las precipitaciones, la provincia de Cádiz ha completado el mes de octubre seco, según la Aemet, sin muchas precipitaciones.