Cádiz, segunda provincia andaluza con mayor brecha de género también en pensiones

Como es lógico, la brecha de género en los ingresos no se queda puramente en el ámbito salarial, sino que se expande hasta llegar a las pensiones contributivas (aquellas que resultan de las cotizaciones a la Seguridad Social). Así, dentro de la provincia gaditana -y según el informe Brecha 5.0, elaborado desde UGT-, la diferencia entre hombres y mujeres a la hora de cotizar por rendimientos del trabajo se coloca en un 22,17%. Un diferencial que señala que el hueco entre trabajadores y trabajadoras va más allá del que se produce en el desempeño laboral a través de pluses como nocturnidad, libre disponibilidad, peligrosidad, etc, que contribuyen a agrandar la brecha -que en la provincia, por ejemplo, se coloca en el 35,6%, convirtiendo a las gaditanas en las segundas trabajadoras andaluzas en mayor situación de desigualdad, por detrás de la onubenses-.

Así, en las pensiones al término de su vida laboral, las mujeres en Cádiz reciben una media de 355,6 euros menos que sus compañeros, colocándose estos ingresos en 1.248,5 euros para ellas y en 1.604,14 euros para ellos. Ambos son, eso sí -aunque no por mucho en el caso femenino- superiores al Salario Mínimo Interprofesional, situado en 1.221 euros brutos mensuales repartidos en 14 pagas en su última subida.

La cifra gaditana es superior también a la media que ofrece la comunidad autónoma andaluza que, señala UGT, se coloca en el 19,5 % (un salto de 291,8 euros entre andaluces y andaluzas, los 1.495,7 euros de ellos y los 1.203,8 euros de ellas). En este caso, la brecha en Cádiz no es sólo superior a la andaluza sino, también, al porcentaje a nivel nacional, que se sitúa en el 21,4%. Como ocurría en el caso de la desigualdad salarial, en las pensiones contributivas sólo Huelva nos supera en la comparativa regional, con un 22,74% de escalón.

LA PARCIALIDAD, LA CLAVE

Que la brecha siga existiendo, y constituya un porcentaje considerable en las pensiones contributivas, nos chiva que la diferencia va más allá de los complementos que, de forma más evidente, suelen marcar el salto. "Los mayores creadores de brecha salarial -indica, desde CCOO, Íñigo Molina- son la parcialidad involuntaria en las mujeres; los complementos discrecionales y el suelo pegajoso: el no poder despegarte de los trabajos base. El problema del mercado laboral no es que haya pocas mujeres CEO -añade-, sino más bien que todas las limpiadoras son mujeres pero los encargados son mayoritariamente hombres: es un problema de suelo pegajoso".

El hueco que suponía en las contribuciones el mayor peso de la parcialidad entre las mujeres lo alivió en gran medida una sentencia del Tribunal Europeo que dictaminó como discriminatorio el cálculo de las pensiones a tiempo parcial. La diferencia de trato establecida por la normativa nacional -estipulaba el TJUE- al calcular el coeficiente de parcialidad resultaba en una discriminación indirecta por razón de sexo: "Por lo que se refiere a los trabajadores a tiempo parcial reducido (es decir, los que han trabajado, de media, menos de dos tercios de la jornada ordinaria de un trabajador a tiempo completo comparable), el porcentaje aplicable a su base reguladora es inferior al aplicable a la base reguladora de los trabajadores a tiempo completo. De lo anterior se deduce que esos trabajadores, que representan el 65 % de los trabajadores a tiempo parcial, sufren una desventaja como consecuencia de la aplicación de dicho porcentaje". Un cálculo que terminaba, y esa es la clave, "perjudicando en particular a las trabajadoras respecto a los trabajadores de sexo masculino", mayoría en este tipo de contratos.

UN 74,8% DE NO CONTRIBUTIVAS, SON DE MUJERES

"Se eliminó el coeficiente porque todavía penalizaba más a las mujeres por trabajar en trabajos parciales que, para colmo, suelen pillar involuntariamente, porque no tienen otro remedio -indica Molina-. Pero siguen teniendo salarios menores, menor cotización y menor pensión".

En lo que se refiere a pensiones no contributivas, un 74,85% de este tipo de ingresos por jubilación corresponden en la provincia a las mujeres (un porcentaje que nos sitúa ligeramente por encima de la media andaluza, donde el 73,63% de los pagos corresponden a mujeres; y en la media de la tabla a nivel autonómico). A diciembre de 2025, la pensión media no contributiva de jubilación era de 593,60 €/mes.

La persona beneficiaria tipo de una pensión no contributiva, tanto de jubilación como derivada de jubilación, se corresponde con el de una mujer casada, que vive integrada en una unidad económica formada por dos o tres personas, con las que está unida preferentemente por matrimonio o por una relación de consanguinidad de segundo grado (hermanos, abuelos o nietos).

Incluyendo las pensiones por invalidez, el 59,9% de quienes perciben las pensiones no contributivas en la provincia de Cádiz corresponden a mujeres, que son además las que tienen las cuantías más bajas.