Cádiz sale de las provincias con más delitos contra la libertad sexual

A nivel nacional, los delitos contra la libertad sexual aumentaron en un 4,7% respecto a 2023.

Con 465 delitos conocidos, Cádiz ha salido durante 2024 de listado de provincias con mayor número de delitos contra la libertad sexual: en el anterior ejercicio, la gaditana se situaba entre las doce provincias más afectadas, con 483 casos. A nivel andaluz, la cifra es la tercera por detrás de Málaga, que ha contabilizado 908 delitos conocidos -lo que la convierte en la sexta provincia con más hechos de este tipo-; y Sevilla, por su parte, con similar población arrojó 798 casos, ocupando la octava posición a nivel nacional. Dentro de la comunidad autonóma, los datos se desgranan en 318 delitos en Granada; 340 en Almería; 258 en Córdoba; 190 en Huelva y 176 en Jaén.

En total, los delitos contra la libertad sexual en Andalucía alcanzaron en 2024 los 3.453 hechos, lo que la sitúa como la segunda comunidad autónoma con mayor número de hechos conocidos en España, solo por detrás de Cataluña (4.589), según el Informe sobre delitos contra la libertad sexual del Ministerio del Interior.

De acuerdo con los datos del ministerio, en el conjunto del país se contabilizaron 22.846 hechos conocidos, concentrándose más de la mitad de los delitos en cuatro comunidades autónomas como son Cataluña, Andalucía, Madrid (3.212) y la Comunidad Valenciana (2.679).

PREDOMINAN LAS AGRESIONES SEXUALES

Atendiendo a la tipología penal, las agresiones sexuales concentran la mayor parte de los hechos conocidos tanto a nivel nacional como autonómico. En Andalucía se registraron 2.150 agresiones sexuales, además de 626 agresiones sexuales con penetración.

El informe recoge asimismo 82 casos de contacto sexual con menores de 16 años mediante tecnología (grooming), 162 delitos de acoso sexual, 139 de exhibicionismo, 26 de provocación sexual, 68 de corrupción de menores, 42 delitos relativos a la prostitución, 146 de pornografía infantil y 12 de promoción de la prostitución.

En cuanto a la tasa de delitos conocidos contra la libertad sexual por cada 10.000 habitantes, Andalucía se sitúa en el 4,0, por debajo de la media nacional, que alcanza el 4,7, según el informe.

Por provincias, Málaga presenta la tasa más elevada de la comunidad, con 5,1 delitos por cada 10.000 habitantes, lo que la sitúa en el puesto 14 del ranking nacional. Le siguen Almería, con una tasa de 4,5, Sevilla, con 4,1, Cádiz, con 3,7, Huelva, con 3,5, Granada, con 3,4, Córdoba, con 3,3, y Jaén, con 2,8.

A nivel estatal, las tasas más altas se registran en Baleares (8,1), Navarra (7,8) y Lleida (7,0), mientras que Andalucía se mantiene en un nivel intermedio-bajo en relación con la media nacional.

MÁLAGA Y SEVILLA, ENTRE LAS PROVINCIAS CON MÁS CASOS RESUELTOS

El informe señala que en 2024 se esclarecieron en España 18.104 delitos contra la libertad sexual. Por provincias, Málaga vuelve a destacar con 775 hechos esclarecidos, lo que la sitúa en la sexta posición nacional. Sevilla ocupa el octavo lugar, con 679 casos resueltos, mientras que Cádiz se sitúa en el puesto 13, con 391.

El resto de provincias andaluzas registran 292 hechos esclarecidos en Almería, 290 en Granada, 217 en Córdoba, 158 en Huelva y 157 en Jaén.

En cuanto a las victimizaciones registradas, el informe contabiliza 22.778 a nivel nacional, mientras que Andalucía suma 3.584 victimizaciones, siendo Málaga la provincia con mayor número, con 992, seguida de Sevilla, con 828, y Cádiz, con 455. Les siguen Almería, con 339, Granada, con 332, Córdoba, con 263, Huelva, con 200, y Jaén, con 175.

Por tipología, las agresiones sexuales vuelven a concentrar la mayoría de las victimizaciones, junto a las agresiones con penetración y los delitos relacionados con menores.

MÁS DE LA MITAD DE DELITOS, EN VIVIENDAS

El informe recoge además que en 2024 fueron 14.375 las personas detenidas o investigadas en España por delitos contra la libertad sexual, contabilizandose en Andalucía un total de 2.297 personas, destacando de nuevo Málaga, con 616, que ocupa el sexto puesto a nivel nacional, y Sevilla, con 457, en el noveno lugar. Por detrás se sitúan Cádiz, con 311, Almería, con 259, Granada, con 237, Córdoba, con 156, Huelva, con 133, y Jaén, con 128.

A nivel nacional, Los delitos contra la libertad sexual en España alcanzaron en 2024 su cifra más alta desde que existen registros comparables, según el Informe sobre delitos contra la libertad sexual del Ministerio del Interior. En concreto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado registraron 22.846 delitos, un 66% más que en 2018 y un incremento del 4,7% respecto a 2023.

En este sentido, según el informe, las agresiones sexuales concentran la mayor parte de los casos, ya que representan casi el 60% del total, mientras que las agresiones sexuales con penetración suponen cerca del 23%. El resto de las tipologías presentan porcentajes más reducidos: pornografía de menores (4,00%), exhibicionismo (3,67%) y acoso sexual (3,32%), entre otros.

También confirma una marcada estacionalidad, con más denuncias durante los meses de verano, especialmente en julio y agosto (12.023 y 11.599 respectivamente).

Igualmente, revela que la violencia sexual afecta mayoritariamente a las mujeres. En 2024, el 86% de las víctimas fueron mujeres, aunque en algunos delitos -como la pornografía infantil, el grooming o la corrupción de menores- la proporción de víctimas masculinas es más elevada. Por edades, el grupo más afectado es el de 18 a 30 años, con 6.266 delitos. Le sigue de 0 a 13 años, con 3.173; de 31 a 40, con 2.555; de 14 a 15, con 2.393; de 41 a 50, con 1.991; de 16 a 17, con 1.960; de 51 a 64, con 872; de 65 o más, co9n 207; y no consta la edad en 101 casos.

Asimismo, más de la mitad de los delitos se cometieron en viviendas, lo que refuerza la idea de que gran parte de la violencia sexual ocurre en espacios privados. No obstante, también destacan las agresiones en vías públicas y otros espacios abiertos.