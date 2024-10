Normalidad en Cádiz en la primera jornada de huelga de autobuses: "No sé a qué hora pasan"

La huelga de conductores de autobuses que se está registrando este lunes 28 de octubre en la provincia de Cádiz se está desarrollando con relativa normalidad. Más allá de algunos despistes, los usuarios se están adaptando a la reducción de los servicios previstos para esta jornada de paro, a la que le seguirán otros fijados para los días 11, 28 y 29 de noviembre y 5 y 9 de diciembre.

Huelga de autobuses den San Fernando

La huelga de conductores de transportes se ha dejado notar en San Fernando a primeras horas de la mañana de este lunes con una notoria de ausencia de autobuses, tanto urbanos como interurbanos, circulando por las calles.

La situación, sin embargo, se ha vivido con bastante normalidad en las paradas, donde la mayoría de los usuarios estaba advertido del paro convocado, así que o bien ha recurrido a otros transportes alternativos -el tranvía funciona con normalidad- o se ha ajustado a los servicios mínimos disponibles.

"Sé que hay huelga, sí; pero no sé la hora a la que pasa el autobús", comentaba una de las usuarias de la línea M-011, que une San Fernando y Cádiz por la ruta sur mientras buscaba los servicios mínimos con su teléfono móvil.

Un autobús de Comes en San Fernando durante la jornada de huelga. / A. R.

"El de ahora pasa a la hora de siempre, es el siguiente el que no hay", explicaba otra usuaria que aguardaba en la parada a que pasara el autobús a su hora de todos los días.

La normalidad, en todo caso, ha sido la pauta predominante en las marquesinas, donde tampoco se ha visto a más gente de lo habitual esperando el transporte.

Precisamente, el interurbano que une San Fernando y Cádiz en sus dos rutas -además de la M-011, la M-010, que discurre por la zona norte- era una de las líneas en la que mayor impacto se espera que tengan los paros convocados por los conductores dado el gran número de personas que utiliza este servicio para desplazarse a diario a la capital gaditana, ya sea para dirigirse al hospital Puerta del Mar o para trabajar, además de los numerosos estudiantes universitarios que también hacen uso de él.

Huelga de autobuses en Puerto Real

En la parada de la barriada de ‘El Cartabón’, en Puerto Real, solo Ana esperaba el autobús para ir al Hospital Universitario. Se había quedado sola después de que la única mujer que la acompañaba se montase en un taxi. Eran poco más de las 07:30 horas. “Me han dicho que habrá uno a las 07:55h, pero me he venido antes porque no me fío. Tengo que ir al Hospital por una cosa importante, y si no llega tendré que coger un taxi como ha hecho la señora que se acaba de ir”, decía la mujer. Ella sí tenía conocimiento de la huelga de transportes porque “mis hijos lo cogen para ir a clase y me lo habían advertido”.

Ana espera el autobús al Hospital en la parada de 'El Cartabón'. / C. P.

No ocurría lo mismo en la parada del campo de futbol, donde tres jóvenes universitarias esperaban transporte para ir al Campus Universitario Río San Pedro. “Pero aquí no ponen nada ni hay un cartel de servicios mínimos ni nada”, decía Aitana, estudiante de Ciencias del Mar. Ante el temor, de no llegar a una práctica que tenían a primer ahora, optaron por emprender el camino a pie. “Tampoco será la primera vez que tenemos que irnos andando”, decía la joven. “por lo menos no está lloviendo”, apuntaba otra buscando un consuelo a la primera decepción de la semana.

No fueron las únicas. El camino que separa el Campus del centro de la ciudad de Puerto Real era desde primera hora una peregrinación de jóvenes con mochilas. Aunque es una estampa habitual, porque llegar a pie a la Universidad es algo habitual, esta mañana se notaba una afluencia mucho mayor.

En la parada situada en la Huerta Pley, a las 09:30h llegaba un autobús de la línea M-030, que une el hospital Universitario con Cádiz ciudad, pasando por el campus y el Río San Pedro. Era uno de los servicios mínimos establecidos en esta jornada, tal y como anunciaba un letrero colocado en la luna delantera. La parada se quedaba totalmente vacía, a excepción de una pareja que no llegó a tiempo. “Nos vamos a ir a la estación de Renfe a coger un tren, porque de aquí a que venga otro, es que no llegamos seguro”, decían acelerados mientras emprendían camino.