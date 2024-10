La huelga de autobuses ralentiza pero no paraliza Cádiz

Cádiz/9:20 de la mañana. Un autobús de la línea 1 cargaba y descargaba pasajeros en la parada de la estación de Renfe escoltado por dos motoristas de la Policía Local.

Esa primera imagen de la huelga no ha sido nada representativa para lo que estaba por pasar, ya que, de hecho, durante el tiempo en lo que este Diario ha estado "bicheando" el minuto y resultado de la huelga de autobuses de Cádiz capital no ha vuelto a ver uno de estos vehículos escoltados.

También es de suponer que la franja horaria de los colegios debe haber sido algo más caótica que el resto de la jornada. De hecho así lo confesaba el conductor de uno de los número 2 que hacían su parada justo a las puertas del Ministerio de Trabajo, en la calle Acacias.

Este trabajador, que conducía, como otros muchos compañeros de ésta y otras líneas con un tremendo cartel que lo identificaba como un "Servicio Mínimo" o con un letrero luminoso tanto en la delantera como en su trasera con un alertante S.M. para avisar que este lunes no iba a ser un día especial.

Varias personas abordan el autobús de la línea 1 a la altura de Residencia / Jesús Marín

Los conductores de los autobuses han optado por reivindicar algunas cuestiones relativas a su vida laboral, entre las que destaca el adelantamiento de su edad de jubilación ya que consideran que si los pilotos de avión pueden y deben jubilarse antes debido a que lo que transportan son personas y no objetos, ellos también deben tener esa jubilación anticipada incluso a los 60 años, ya que se considera una eda en la que ya se merman cierto sentidos, o, al menos, en eso basan sus reivindicaciones.

Pero será menester de que a lo largo de las próximas jornadas lo griten algo más alto y lo aclaren a la ciudadanía en general porque la huelga mantenida durante la jornada está pasando relativamente desapercibida por la amplitud de los servicios mínimos, que no han logrado paralizar la vida de los gaditanos, aunque sí ralentizar sus horas de entrada en los colegios o en sus puestos de trabajo.

Todas las paradas de autobús de Cádiz contaban con un cartel en el que se indicaban los horarios de cada una de las líneas / Jesús Marín

Los interurbanos, más perjudicados

Así, una trabajadora del Ministerio de Trabajo, o al menos eso parecía, ya que estaba fumando a las puertas del edificio, contaba que ella llegaba esta mañana sobre las nueve de la mañana a su puesto de trabajo después de haber tenido que esperar un buen rato el autobús en su punto de origen, en San Fernando. "Yo habitualmente cojo este autobús a las ocho y diez de la mañana y esta vez no lo he podido coger hasta menos 25". Menos mal que, según ella misma confesaba, la gente parecía comprensiva con los motivos de la huelga, sobre todo porque hoy, mejor que nunca, tenían perfectamente justificado el retraso a la hora de picar, el que pique, en sus puestos de trabajo.. "Menos mal que el conductor lo llevaba bien y cumplió a la perfección con sus obligaciones, y cuando el autobús llegó a las 96 personas a bordo, ya no admitió a más personas, como es lo preceptivo. Y él mismo, el chófer del bus, confesaba al pasar a la altura de Asdrúbal que ya, a esa misma hora debería haber llegado a la plaza de España y haber retomado una nueva ruta de vuelta a San Fernando".

El 7 sigue siendo el bus fantasma

Eso sí, la misma historia de siempre. El autobús número 1, "la niña bonita" del servicio, si habitualmente tardan entre uno y otro cuatro o cinco minutos, hoy pasaban cada 6 o 7 minutos, algo que ha pasado casi desapercibido para la ciudadanía que hace uso de esa línea día tras día. Así lo indicaban en la parada del autobús de esta línea ubicada junto al colegio de San Vicente de Paúl. De hecho muchas personas no sabían ni que había huelga y, mucho menos, el motivo de sus protestas.

Y eso, el 7 sigue siendo el bus fantasma de Cádiz. Y si normalmente tarda, pues este lunes han tardado más aún. Por no tener no tiene ni paradas con una buena señalización de manera que nadie tiene por qué saber que por ahí pasa un autobús que circunvala la ciudad y que es capaz de acercar a los turistas desde el centro hasta la playa haciendo uno de los recorridos más bonitos que puede tener la ciudad.

Este periodista recorrió a pie el tramo entre Cruz Roja y la Puerta de Tierra y no pasó ni un sólo número 7. A la vuelta desde la gaditanísima fortificación en dirección al restaurante Charlotte, que tiene justo en frente una parada de esta línea, sí nos sobrepasó uno de estos vehículos de esta línea con su indicadito de Servicios Mínimos.

Pero nadie tuvo que esperar más de la cuenta porque nadie esperaba en ninguna de sus paradas, de manera que el 7 pasaba de largo el Charlotte mientras iba con el bus a media carga, no con demasiado gente, por lo que es posible que habría que aprovechar este análisis para anotar si esa línea tiene sentido y, si la tiene, no presta el servicio que debería.

El 2 y el 3 pueden haber sido y están siendo posiblemente las grandes víctimas de esta jornada de huelga. De hecho, en el carte luminoso alimentado de los GPS que portan los vehículos del transporte público que se ubica a las puertas del Aldi, a pocos metros de Hacienda donde, hace unas decenas de años se ubicaba Radio Juventud. El cartel servía de resumen perfecto: El 2 más próximo en dirección hacia la Plaza de España tardaría unos 28 minutos; el 3, en esa misma dirección, 2 minutos, el 1, otros 3 minutos; y el bus de la línea 7, el que porta el cartel de la línea en dirección a Simón Bolívar, no llegaría ahsta dentro de 12 minutos.

El conductor de uno de estos vehículos de transporte público de la línea 2 lo tenía muy bien calculado e indicaba que habitualmente el intervalo entre autobús y autobús suelen existr unos 8 minutos, mientras que este lunes esa franja de tiempo se ha prologando bastante hasta alcanzar los 20 minutos, un tiempo de espera que, más bien desespera. "Pero la gente se ha mostrado comprensiva y no se queja demasiado", comentaba este chófer.

Mucha diferencia entre uno y otro, de lo que se puede deducir que un ciudadano que haga uso de la línea 1 no se haya ni dado cuenta de la huelga. Así lo comentaba una joven que esperaba en la parada del 1 de los Sindicatos, que aguardaba sobre las diez y pico un bus que no parecía que fuera ya a tardar y comentaba, mientras que esperaba, que ya había cogido el bus a las siete y pico y que sí había tenido que esperar un poco más de lo habitual.

En cuanto a los "cabreos" de la ciudadanía, mucha paciencia y buen humor a pesar de los 13 grados y el viento gélido que reinaba en esta jornada de huelga de autobuses de la ciudad que parece que está pero no está.