Cádiz no necesita el AVE

Yo viajo mucho a Madrid. Tengo allí a mi hijo, a mi madre, a mis hermanos, a mis amigos de la infancia, una parte de mi trabajo y al Atlético de Madrid. Tardo unas cuatro horas y media, aunque este año en unos cuantos viajes he tardado algún tiempo más, lo que ha hecho que los pasajes me salieran gratis antes de que Óscar Puente eliminara buena parte de las indemnizaciones por retrasos, Me hubiera pasado igual con alta o sin alta velocidad. Los trenes y las catenarias se estropean lo mismo. Admito que no me importa mucho. Yo voy con mi librito o con mi ordenador adelantando curro. Me gusta mucho el tren, incluso ahora que funciona de pena. Se pueden hacer muchas cosas en él.

Cuatro horas y media me parece un tiempo asumible contando con que la primera vez que vine a la provincia de Cádiz, hace más de treinta años, tardé ocho y eso no me impidió quedarme a vivir aquí. Es un sitio sensacional para vivir. Mi gente de Madrid, acostumbrada a la tortura del desplazamiento por sus anillos, me envidia desde que sólo se tardan cuatro horas y media. Cuando iba por allí, con la llegada de la alta velocidad a Sevilla, decía esperadme para el aperitivo en la plaza de Santa Ana, que está muy cerca de Atocha y es famosa por sus cervecerías.

En el caso de que haya premura por llegar tomo un avión desde el aeropuerto de Jerez, que funciona casi como una estación de autobuses, y me planto allí en poco más de una hora. El avión sube y baja. Y suele ser más barato que el tren.

Por eso no entiendo qué necesidad hay de gastar el dineral que cuesta traer la alta velocidad hasta Cádiz para en vez de tardar cuatro horas y media tardar ¿cuánto? ¿Tres cuartos de hora, una hora menos? Pensemos que cada kilómetro de alta velocidad sale de media a unos 30 millones de euros. Tendría mucho más sentido gastar parte de ese dinero en crear una línea de transportes de mercancías por ferrocarril para dinamizar el puerto, que no sé hace cuánto tiempo lleva prometida, y que éste no fuera un aparcamiento de cruceros, que dejarán mucho dinero en el puerto, pero muy poco en la ciudad y cero en en la provincia.

Digo más, quizá tuviera sentido, que tampoco tanto si los regionales funcionaran correctamente, en traer la alta velocidad hasta Jerez, que es donde se baja casi todo el mundo del Alvia. Cuando llego a Cádiz el tren va casi vacío por la sencilla razón de que en Cádiz vive muy poca gente. Otra cosa es en verano, cuando refuerzan los servicios, y los viajeros vienen en masa. Pero es gente que viene una vez al año y no he escuchado a nadie quejarse de uf, lo que tarda el tren. Saben que tarda cuatro horas y media. Se bajan tan felices.

No conozco a nadie que vaya todos los días a Madrid desde Cádiz porque si lo hicieran lo lógico sería que se buscaran un pisito en Ciudad Real -si lo encuentran-, que sólo se tarda una hora en llegar a Atocha -lo de Chamartín es otro cantar-. Ni siquiera conozco a nadie que vaya todas las semanas a Madrid en tren porque quienes lo hacen, que suelen ser de Jerez por viajes de negocios, van en avión.

Sin embargo, sí conozco multitud de gente que se mueve todos los días entre Jerez y Cádiz, entre Cádiz y Chiclana o entre Cádiz y Sevilla. Incluso entre Cádiz y el Campo de Gibraltar Para qué traer el AVE a Cádiz, ni a muchos otros sitios, cuando la demanda se encuentra en la movilidad del día a día, la que traslada a miles y miles de viajeros. Ahí, en sus frecuencias, en mejores trenes y más turnos de maquinistas, en esa red, es donde hay que meter dinero a paletadas.

Y donde también hace falta meter dinero es en carreteras infames donde la gente se deja la vida todos los meses. El pasado domingo un estupendo reportaje de Elisa Armario en estas páginas nos recordaba las muertes que nos cuestan el estado de los firmes de la Sierra de Cádiz. Por la Sierra, que está salpicada de pueblos conectados por peligrosísimos trazados, existe una constante circulación de coches y camiones. Hace décadas que se prometió una conexión decente entre Jerez y Antequera. Quedó interrumpida en Arcos. De Arcos a Algodonales hay que ver la carretera. Y ojo, que en la Sierra de Cádiz viven 115.000 personas, sólo mil menos de las que están censadas en Cádiz capital.

Pero no sólo eso. En la provincia de Cádiz hay una comarca que se llama Campo de Gibraltar, con una ciudad que tiene más habitantes que Cádiz y el segundo mayor puerto de mercancías del país. Se llama Algeciras y es un centro logístico europeo de primera magnitud. No se puede ir en tren a Algeciras desde Cádiz, ni desde Málaga. Si se quiere costear, la autovía queda interrumpida en Vejer y a partir de ahí te las apañas. No es una carretera tan lamentable como la de la Sierra, pero también suma sus accidentes. Por eso lo que te indica el GPS es que tires para Jerez y allí pilles la autovía a Los Barrios, que, por cierto, cuenta con un mantenimiento más que mejorable.

Podría enumerar muchas más necesidades de movilidad en la provincia. El AVE es un gran invento para conexiones entre grandes ciudades. Cádiz no lo es. En España nos hemos vuelto locos y todo el mundo quiere tener un AVE en su puerta y eso no sólo es carísimo, sino que es una estupidez. Los largas distancias no son transportes públicos, son transportes comerciales, mientras que el Cercanías sí es transporte público, por tanto deficitario, de ahí su abandono. Pero sin todo ese dinero derrochado en la alta velocidad -y lo que no es derrochado, sino algo peor- podríamos tener una red de trenes de cercanías, media distancia e intercities más dignos, que es lo que utiliza la mayor parte de la población durante la mayor parte del tiempo.

Y se podría decir que qué tiene que ver lo uno con lo otro. ¿Por qué no acometer una mejora de los servicios de cercanías y, de paso, contar con nuestro bonito AVE como lo tienen Cuenca y Albacete? Por la sencilla razón de que ya tenemos la experiencia del segundo puente, que se comió durante años las inversiones en infraestructuras en toda la provincia.

Cádiz no necesita un AVE, es un capricho. Cádiz necesita muchas otras cosas. Y con esas es con las que hay que dar la matraca. Total, de todos modos tampoco lo iban a traer.