El estado del tren en Cádiz, gran ausente de la reunión entre Óscar Puente y Rocío Díaz

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, indicaba hoy, viernes, en una reunión en Granada con la consejera de Fomento, Rocío Díaz, que no existen "páginas en blanco" en la mayoría de infraestructuras estratégicas pendientes en Andalucía. Una reunión "intensa" -en palabras del ministro-, de aproximadamente una hora y media de duración, y en la que se han "repasado todos los rincones de Andalucía" y sus infraestructuras "punto por punto".

No ha habido tiempo ni ocasión, sin embargo -según ha transcendido- para comunicar posibles novedades o mejoras sobre las infraestructuras y el servicio ferroviario en la provincia gaditana, con la Alta Velocidad como olvidada absoluta. En clave andaluza, no obstante, Puente se ha referido a la declaración de impacto ambiental "favorable" para el trazado del estudio informativo de la Alta Velocidad entre Huelva y Sevilla, donde también habrá en la SE-40 "licitación de obra inmediata" por parte de Transportes "en algún tramo concreto".

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible recordó que tiene una cartera de inversión ferroviaria de más de 7.500 millones de euros en actuaciones en todas las provincias de Andalucía y, sólo en lo que va de año, se han licitado cerca de 1.000 millones de euros en obras, cinco veces más de los que se licitaba por ejemplo en 2016. Entre las actuaciones en marcha, la administración central destacó el by-pass de Almodóvar del Río.

Respecto al estado de las carreteras andaluzas, el Ministerio lleva invertidos más de 1.500 millones de euros, se están batiendo récords de licitación de los últimos 13 años y se han puesto en servicio 130 kilómetros de carreteras nuevas. Además, actualmente, están en marcha obras viarias por más de 400 millones de euros.

"PREOCUPACIÓN" DE LA JUNTA SOBRE LOS FERROCARRILES

En el mismo encuentro, sin embargo, la Junta expresó su "preocupación con lo que está ocurriendo con los ferrocarriles", en referencia, especificó Díaz, a las "averías", o la "falta de frecuencias" que experimentan tanto líneas de Cercanías, como de Media Distancia y Alta Velocidad, afectando a miles de andaluces. La titular andaluza de Fomento entregó a Puente un documento de trabajo provincializado para ir "avanzando" en la solución de "las necesidades que tienen las ocho provincias andaluzas", incluyendo también proyectos de carreteras.

En la reunión se han abordado cuestiones relativas a la financiación del transporte público, poniendo la base de unos encuentros técnicos para "abordar" de forma provincializada estos proyectos, en los que se podrían unir también representantes de ayuntamientos y diputaciones provinciales.

Al respecto, ha pedido que se analice cómo mejorar también las conexiones actuales ya que los servicios actuales son disuasorios dado los tiempos de recorrido (como el Media Distancia Sevilla-Málaga) o sin continuidad, como la conexión Sevilla-Málaga-Granada- Almería; o cómo se va a abordar la conexión Sevilla-Huelva.

La consejera andaluza de Fomento también se ha ofrecido para trabajar con el Ministerio de Transportes en el seguimiento de las obras en ejecución, como la conexión con el Puerto de Sevilla, la conexión Algeciras-Bobadilla o Muelle del Bajo de la Cabezuela en Cádiz.

"En Andalucía yo le he mostrado la mano tendida" en tanto "es la forma de gobernar que tiene el Gobierno de Juanma Moreno y es la vía andaluza que nosotros ponemos en marcha siempre que podemos -aseveró Díaz-. Andalucía es la comunidad autónoma más potencial, pero si no hay una apuesta decidida, ese déficit va a seguir lastrando nuestra economía y nuestro desarrollo y no nos va a permitir ser competitivos", remarcó.